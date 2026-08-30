Порожні полиці в супермаркетах: українцям розповіли про справжню причину ажіотажу

В Україні немає дефіциту продуктів харчування, попри порожні місця на полицях окремих супермаркетів. Причиною проблем із товарами є пошкодження логістичних складів через російські атаки.

Про це в коментарі “Еспресо” повідомила виконавча директорка Ukrainian Food Retail Alliance Наталія Петрівська.

За її словами, Росія значно посилила атаки на логістичні склади продовольчих ритейлерів, через що виникають затримки з доставкою товарів до магазинів.

Ритейлери вже переналаштовують ланцюги постачання. Зокрема, використовують прямі поставки від виробників до магазинів та інші альтернативні способи доставки.

“В Україні на сьогоднішній день продуктів харчування достатньо. Дійсно, через логістичну саме кризу виробники не завжди встигають доставити вчасно продукти харчування”, — зазначила Петрівська.

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Вона наголосила, що нинішню ситуацію правильніше називати логістичною кризою, а не продовольчою. Російські атаки пошкоджують склади ритейлерів, а також виробничі підприємства українських виробників.

Для стабілізації роботи бізнес очікує від держави програми підтримки. Йдеться, зокрема, про страхування від військових ризиків та пільгове кредитування.

Водночас Петрівська не береться прогнозувати подальшу динаміку цін, оскільки ситуація може змінюватися щодня. За її словами, у серпні значного стрибка цін на продукти після перших масштабних атак на логістичні склади не відбулося.

Через продовження російських атак терміни повного відновлення поставок визначити складно. Ритейлери продовжують адаптувати логістику, а пріоритетом залишаються базові та соціальні товари.

“Точно не треба зараз думати про ажіотаж, не треба скуповувати продукти харчування, тому що додатковий ажіотаж ще ускладнює роботу ритейлерам, які зараз намагаються якраз налагодити логістику”, — закликала Петрівська.

За її словами, продуктів в Україні достатньо, тому українців закликають купувати звичні обсяги товарів і не створювати додаткового ажіотажу.

Нагадаємо, раніше міністр аграрної політики України Тарас Висоцький заявляв, що російські удари значно ускладнили логістику торговельних мереж. Водночас він зазначав, що ці перебої не спричинять ситуації, за якої українці залишаться без продуктів харчування.

Експерт ринку пального Дмитро Льоушкін також попереджав про можливе скорочення асортименту у великих мережевих супермаркетах через атаки на логістичні склади. При цьому він наголошував, що дефіциту продуктів або голоду очікувати не варто, оскільки необхідні товари можна буде придбати на ринках та у невеликих магазинах.

Ще один удар по логістичній інфраструктурі стався в ніч на 20 серпня під час атаки РФ на Київ. Унаслідок обстрілу були пошкоджені склади та інші об’єкти кількох компаній. Про втрати продукції та пошкодження логістичної інфраструктури повідомили “Фора”, “Файні льоди” та Yves Rocher Україна.

Представники компаній заявляли, що докладатимуть зусиль, щоб не допустити дефіциту товарів, а також перебудовуватимуть логістичні процеси. Крім того, російські війська атакували нафтобазу мережі АЗС KLO.