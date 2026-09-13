"Пусть атакует другие цели": Трамп призвал Зеленского не бить по российским НПЗ (видео)
Президент США Дональд Трамп призвал президента Украины Владимира Зеленского прекратить удары по российским нефтеперерабатывающим объектам.
По словам главы Белого дома, украинские атаки провоцируют дефицит дизеля. Заявление прозвучало во время общения с журналистами на полях турнира Irish Open, который проходит в его гольф-клубе в Дунбеге (Ирландия), сообщает The Washington Post.
Когда один из репортеров спросил Трампа, беседовал ли он с Зеленским после своего недавнего разговора с президентом России Владимиром Путиным, тот ответил:
"Господину Зеленскому нужно сделать одно: прекратить выводить из строя объекты по производству дизельного топлива в России. Пусть он атакует другие цели, но не объекты по производству дизельного топлива, поскольку из-за этого возникает его нехватка".
Буквально этой ночью, 13 сентября, украинские беспилотники атаковали крупный нефтеперерабатывающий завод в Славянске-на-Кубани (Краснодарский край).
В ГУР МО заявили, что удар был нанесен по НПЗ "Славянск-ЭКО". Беспилотники атаковали ключевую установку по переработке нефти и резервуарный парк предприятия, вызвав масштабный пожар, видимый за десятки километров.
Власти Краснодарского края сообщили, что в результате удара по "предприятию" в Славянске-на-Кубани пострадали три человека, были повреждены нефтепровод и возник пожар.
В Нижнекамск, куда Украина уже дважды наносила удары, расположен крупный комплекс нефтеперерабатывающих, нефтехимических, а также резинотехнических и полимерных предприятий, в том числе одни из крупнейших в России объектов такого рода.
Удары Украины по объектам на большом расстоянии направлены против российской нефтегазовой отрасли, которая, по утверждению Киева, не только финансирует войну против Украины, но и непосредственно обеспечивает ее топливом. В результате успешных ударов Сил обороны по НПЗ, в российских регионах ввели ограничения на продажу топлива в России, несмотря на то, что страна является одним из ключевых экспортеров нефти и газа.
В ответ РФ продолжает уничтожать гражданскую инфраструктуру в Украине, а также снова усилила удары по энергетике и по бизнесу. Кроме того, российские террористы целенаправленно атакуют дронами жилые дома, гражданские автомобили и поезда.
С недавних пор РФ начала бить по приграничным пунктам в Украине, чтобы сорвать поставки помощи от союзников.
Напомним, Бориса Джонсона эвакуировали с поезда из-за атаки украинских дронов.
Также сообщалось, что дроны атаковали НПЗ в Татарстане. По предварительным данным, в Нижнекамске слышали взрывы и фиксировали пролет беспилотников.