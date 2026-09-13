Бориса Джонсона срочно эвакуировали с поезда из-за ударов российских дронов, — СМИ

В ночь на 13 сентября Гюнтер Зауттер, советник канцлера Германии по вопросам внешней политики и безопасности Германии, вместе с другими пассажирами был эвакуирован с ночного поезда, который ехал из Киева в Польшу. Вместе с ним ехал и бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

Около пяти часов утра частный поезд остановился недалеко от польской границы из-за ударов беспилотников в приграничном районе, сообщает Der Spiegel.

Причиной принятия мер безопасности стал инцидент на той же железнодорожной ветке. Там — также рано утром и неподалеку от польской границы беспилотник атаковал регулярный поезд, следовавший из Киева в Варшаву.

В украинской столице Зауттер вместе с советниками по безопасности из Великобритании, Франции и Италии, а также с представителями правительства президента Владимира Зеленского, обсуждал возможные мирные переговоры с Россией. В субботу он посетил международную конференцию по безопасности YES, проходившую в бункере одного из отелей класса люкс.

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Кроме Зауттера, спецрейсом ехали советники по безопасности из других европейских стран, депутаты Бундестага, дипломаты и ученые. В частности, этим поездом после конференции возвращался в Польшу и бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

Там же был Робин Вагенер, депутат Бундестага от партии "Зеленые".

Участники иностранной делегации отделались испугом: вскоре после эвакуации пассажиров прозвучал отбой тревоги. Обошлось без физических увечий.

"Эти атаки беспилотников — слепой террор против мирного населения Украины и опасная эскалация путинской войны. Россия действует все более беспринципно и разжигает конфликт прямо у границ Евросоюза и НАТО; мы должны наконец положить четкий предел этому террору", — заявил Вагенер изданию Der Spiegel.

Этой ночью российские БпЛА атаковали район международного пункта пропуска "Ягодин — Дорогуск", попав по автозаправочной станции неподалеку от украинско-польской границы.

Этот пограничный переход — один из важнейших для Украины. Ежедневно через него, пересекая внешнюю границу ЕС, проходят бесчисленные грузовики: так в Украину доставляют множество товаров, а экспортная продукция страны отправляется на Запад.

Эта атака стала продолжением новой российской стратегии террора. С лета Москва регулярно наносит точечные удары по украинским пограничным переходам, ведущим на Запад.

Хотя они находятся далеко от линии фронта, их значение для экономического выживания Украины огромно. За последние недели атакам подверглись несколько переходов на границе с соседними Молдовой и Румынией.

Цель этих действий — нарушить работу жизненно важных для Киева логистических маршрутов, связывающих страну с западными партнерами.

Сегодняшний удар подтвердил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

"Варварские атаки России на украинско-польский пограничный переход в Ягодине — это не просто продолжение нападений на наши государственные границы. Это путинский террор, который "стучится" прямо в двери ЕС и НАТО. Российские варвары — у ваших ворот, уважаемые партнеры", — написал министр в Х.

Он призвал союзников "обрушить всю мощь санкций на агрессивный режим кремлевского диктатора:

"Заставьте Москву ощутить последствия ее террора. Нужны не полумеры, а бескомпромиссные, решительные шаги. Полное торговое эмбарго. Полный запрет на въезд. Всеобъемлющие санкции против военно-промышленного комплекса. Путин должен понять: его варварство встретит решительный отпор, который сделает цену войны для него неприемлемо высокой. Только так его можно остановить".

Напомним, 12 сентября, вооруженные силы Российской Федерации нанесли удары по железнодорожным объектам в Киевской и Волынской областях Украины. Попадания были зафиксированы в городах Фастов и Луцк.

Также сообщалось, что в "Укрзализныце" подтвердили атаку на поезд.