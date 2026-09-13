Бориса Джонсона терміново евакуювали з поїзда через удари російських дронів, — ЗМІ

У ніч на 13 вересня Гюнтер Зауттер, радник канцлера Німеччини з питань зовнішньої політики та безпеки Німеччини, разом з іншими пасажирами був евакуйований з нічного поїзда, який прямував із Києва до Польщі. Разом із ним їхав і колишній прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон.

Близько п’ятої години ранку приватний поїзд зупинився неподалік від польського кордону через удари безпілотників у прикордонному районі, повідомляє Der Spiegel.

Причиною вжиття заходів безпеки став інцидент на тій же залізничній гілці. Там — також рано вранці й неподалік від польського кордону — безпілотник атакував регулярний поїзд, що прямував із Києва до Варшави.

У столиці України Зауттер разом із радниками з питань безпеки з Великої Британії, Франції та Італії, а також із представниками уряду президента Володимира Зеленського обговорював можливі мирні переговори з Росією. У суботу він відвідав міжнародну конференцію з питань безпеки YES, що відбувалася в бункері одного з готелів класу "люкс".

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Окрім Зауттера, спеціальним рейсом їхали радники з питань безпеки з інших європейських країн, депутати Бундестагу, дипломати та вчені. Зокрема, цим поїздом після конференції повертався до Польщі й колишній прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон.

Там також був Робін Вагенер, депутат Бундестагу від партії "Зелені".

Учасники іноземної делегації відбулися лише переляком: незабаром після евакуації пасажирів пролунав сигнал про скасування тривоги. Обійшлося без фізичних ушкоджень.

"Ці атаки безпілотників — це сліпий терор проти мирного населення України та небезпечна ескалація путінської війни. Росія діє дедалі більш безпринципно і розпалює конфлікт прямо біля кордонів Євросоюзу та НАТО; ми маємо нарешті поставити чітку межу цьому терору", — заявив Вагенер виданню Der Spiegel.

Цієї ночі російські БПЛА атакували район міжнародного пункту пропуску "Ягодин — Дорогуськ", влучивши в автозаправну станцію неподалік від українсько-польського кордону.

Цей прикордонний перехід — один із найважливіших для України. Щодня через нього, перетинаючи зовнішній кордон ЄС, проїжджають незліченні вантажівки: так до України доставляють безліч товарів, а експортна продукція країни відправляється на Захід.

Ця атака стала продовженням нової російської стратегії терору. З літа Москва регулярно завдає точкових ударів по українських прикордонних переходах, що ведуть на Захід.

Хоча вони розташовані далеко від лінії фронту, їхнє значення для економічного виживання України є надзвичайно великим. Протягом останніх тижнів атакам піддалися кілька переходів на кордоні з сусідніми Молдовою та Румунією.

Мета цих дій — порушити роботу життєво важливих для Києва логістичних маршрутів, що з’єднують країну із західними партнерами.

Про сьогоднішній удар повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

"Варварські атаки Росії на українсько-польський прикордонний перехід у Ягодині — це не просто продовження нападів на наші державні кордони. Це путінський терор, який "стукає" прямо у двері ЄС і НАТО. Російські варвари — біля ваших воріт, шановні партнери", — написав міністр у Х.

Він закликав союзників "спрямувати всю силу санкцій проти агресивного режиму кремлівського диктатора:

"Змусьте Москву відчути наслідки її терору. Потрібні не напівзаходи, а безкомпромісні, рішучі кроки. Повне торгове ембарго. Повна заборона на в’їзд. Всеосяжні санкції проти військово-промислового комплексу. Путін має зрозуміти: його варварство зустріне рішучу відсіч, яка зробить ціну війни для нього неприйнятно високою. Тільки так його можна зупинити".

Нагадаємо, 12 вересня ЗС РФ завдали ударів по залізничних об’єктах у Київській та Волинській областях України. Влучання було зафіксовано у містах Фастів та Луцьк.

Також повідомлялося, що в "Укрзалізниці" підтвердили напад на поїзд.