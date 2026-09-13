Российские беспилотники атакуют западные регионы страны: что известно о последствиях

Российские войска продолжают наносить удары по Украине с помощью беспилотников. Под ударом, в частности, оказались западные регионы страны.

Вооруженные силы РФ в течение ночи и утра воскресенья, 13 сентября, запустили по Украине 454 беспилотника различных типов и неуказанное количество малогабаритных крылатых ракет с реактивным двигателем "Бандероль". Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

Противовоздушная оборона сбила подавляющее большинство вражеских целей, но попадания и падение обломков сбитых целей в целом были зафиксированы в 20 точках.

Ивано-Франковская область

Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив сообщил о работе системы ПВО и о пострадавшем, жизнь которого не находится под угрозой.

Мэр предупреждал, что во время тревоги в городе не работали вокзал и общественный транспорт.

Видео дня

Дом в городе после атаки БПЛА Фото: соцсети Дом в городе после атаки БПЛА

Позже Марцинкив сообщил о повреждении жилого дома и отметил, что, по предварительным данным, пострадавших нет.

Хмельницкая область

Силы ПВО сбили вражеский дрон, и в результате падения обломков на территории одного из предприятий в Хмельницком районе возник пожар, сообщил глава ОГА Сергей Тюрин.

Кроме того, он отметил, что информации о погибших и пострадавших не поступало.

Львовская область

В Стрые пострадали многоквартирный дом возле объездной дороги, хозяйственные и жилые здания возле вокзала, а также хозяйственное здание школы в районе Нового мира, сообщили в городском совете.

Стена дома после попадания Фото: соцсети

Жертв в результате атаки нет.

Детский сад Фото: скриншот

Львовские каналы сообщают, что в Стрые один из ударов пришелся в 15 метрах от детского сада.

Волынская область

В сети распространяется видео, на котором видно, как БПЛА взрывается, попав в пассажирский поезд. Утверждается, что кадры сняты недалеко от польской границы, на железнодорожной станции "Ягодин" на Волыни.

Удар БПЛА по поезду Фото: скриншот Удар БПЛА по поезду Фото: Скриншот

Тернопольская область

В Тернополе произошло попадание в объект инфраструктуры, известно об одном пострадавшем, сообщил мэр города Сергей Надал. На месте происшествия работают спасатели, также временно перекрыто движение на "горбатом" мосту областного центра.

Также тревога была объявлена в Ровенской области, однако на момент публикации материала официальные органы власти и службы чрезвычайных ситуаций не сообщали о последствиях атаки.

Напомним, что вооруженные силы РФ, по всей видимости, нанесли удар с помощью беспилотника по автозаправочной станции, расположенной рядом с международным пунктом пропуска "Ягодин" на границе с Польшей.

Фокус писал, что в ночь на 13 сентября российские оккупанты нанесли удары по ряду украинских городов с использованием БПЛА.