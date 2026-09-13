РФ атаковала Хмельницкий и Одессу с помощью дронов: что известно о последствиях (фото)

В ночь на 13 сентября российские оккупанты нанесли удары по ряду городов с использованием БПЛА. На данный момент известно о повреждении многоэтажного здания и возгорании в Одессе, а также о взрывах в Хмельницком

В результате атаки многоэтажного здания было повреждено в результате атаки российских дронов. Об этом сообщает глава Одесской областной государственной администрации Сергей Лысак.

"Враг вновь атаковал Одессу. Повреждено многоэтажное здание. До отбоя всем следует находиться в безопасных местах. Угроза сохраняется", — говорится в сообщении.

В то же время в Хмельницком около 04:30 раздались взрывы. На данный момент местные власти не сообщали о последствиях атаки.

По сообщениям мониторинговых пабликов, в настоящее время в направлении Одессы и Хмельницкого продолжается движение российских ударных БПЛА.

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Ранее "Фокус" сообщал о том, как ВС РФ нанесли удар по "АрселорМиттал Кривой Рог". В Кривом Роге два человека погибли в результате ночного российского удара по промышленному предприятию.

Впоследствии стало известно, что РФ нанесла удар по Ровенской области. В настоящее время энергетики уже работают над восстановлением электроснабжения.