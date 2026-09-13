РФ атакували Хмельницький та Одесу дронами: що відомо про наслідки (фото)

Вночі проти 13 вересня російські окупанти здійснили удари по низці міст з використанням БПЛА. Наразі відомо про пошкодження багатоповерхівки та займання в Одесі та вибухи в Хмельницькому

Внаслідок атаки була пошкоджена багатоповерхівка після атаки російських дронів. Про це повідомляє начальник Одеської ОВА Сергій Лисак.

"Ворог знову атакував Одесу. Пошкоджена багатоповерхівка. До відбою всім перебувати у безпечних місцях. Загроза триває", — вказано в повідомленні.

Водночас у Хмельницькому близько 04:30 пролунали вибухи. Наразі місцева влада не повідомляла про наслідки атаки.

За повідомленнями моніторингових пабліків, наразі в напрямку Одеси та Хмельницького триває рух російських ударних БПЛА.

Раніше Фокус повідомляв про те, як ЗС РФ вдарили по "АрселорМіттал Кривий Ріг". В Кривому Розі дві людини загинули внаслідок нічного російського удару по промисловому підприємству.

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Згодом стало відомо, що РФ атакувала Рівненську область. Нині енергетики вже працюють над відновленням електропостачання.