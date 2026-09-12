ЗС РФ вдарили по "АрселорМіттал Кривий Ріг": є загиблі та постраждалі

У Дніпропетровській ОВА повідомляли, що у Кривому Розі дві людини загинули внаслідок нічного російського удару по промисловому підприємству. Згодом у компанії підтвердили, що виробництво зазнало удару.

"АрселорМіттал Кривий Ріг" повідомляє, що сьогодні вночі наше підприємство зазнало ракетного удару з боку країни-агресора. В результаті ворожої атаки 2 співробітники підприємства поранені… Станом на 11:11 знайдено тіло ще одного загиблого в результаті ворожої атаки. На жаль, загалом обстріл агресора уніс життя двох співробітників підрядних організацій", — зазначили у пресслужбі компанії.

У "АрселорМіттал Кривий Ріг" повідомили про атаку

У компанії нагадали, що в грудні 2022 року "АрселорМіттал Кривий Ріг" вже зазнав "руйнівного ракетного удару": тоді був зруйнований сортопрокатний цех і загинув співробітник. У серпні 2026 року від російського удару загинули два співробітники підприємства й один співробітник підрядної організації, 18 людей були поранені, також були пошкоджені основні виробничі об'єкти енергетичного й доменного виробництва і частково зупинені виробничі процеси заводу.

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"Наголошуємо, що наше підприємство є цивільним об’єктом гірничо-металургійної промисловості й рішуче засуджуємо такі підступні ворожі атаки", — повідомили у компанії.

Голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа повідомляв, що в ніч на 12 вересня чотири райони Дніпропетровщини були атаковані ракетами, авіабомбами, безпілотниками та артилерією: двоє людей загинули, троє дістали поранень.

Треба зауважити, що "АрселорМіттал Кривий Ріг" працює у складі міжнародної корпорації "АрселорМіттал", головний керівник якої індійській мільярдер Лакшмі Міттал. Прямо зараз російський диктатор Володимир Путін перебуває на саміті БРІКС в Делі, де прем'єр Нарендра Моді вже вдруге закликав його припинити війну в Україні.

Нагадаємо, Фокус повідомляв, що внаслідок масованого обстрілу в ніч на 12 вересня, в Запоріжжі було пошкоджено підприємство "Запоріжсталь".

Також вдень 12 вересня в Луцьку росіяни атакували пасажирський потяг.