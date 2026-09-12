Вооруженные силы РФ нанесли удар по "АрселорМиттал Кривой Рог": есть погибшие и пострадавшие

В Днепропетровской областной государственной администрации сообщили, что в Кривом Роге два человека погибли в результате ночного российского удара по промышленному предприятию. Позже в компании подтвердили, что производство подверглось удару.

"АрселорМиттал Кривой Рог" сообщает, что сегодня ночью наше предприятие подверглось ракетному удару со стороны страны-агрессора. В результате вражеской атаки 2 сотрудника предприятия получили ранения… По состоянию на 11:11 найдено тело ещё одного погибшего в результате вражеской атаки. К сожалению, в целом обстрел агрессора унёс жизни двух сотрудников подрядных организаций", — отметили в пресс-службе компании.

В "АрселорМиттал Кривой Рог" сообщили о нападении

В компании напомнили, что в декабре 2022 года "АрселорМиттал Кривой Рог" уже подвергся "разрушительному ракетному удару": тогда был разрушен сортопрокатный цех, и погиб один сотрудник. В августе 2026 года в результате российского удара погибли два сотрудника предприятия и один сотрудник подрядной организации, 18 человек получили ранения, также были повреждены основные производственные объекты энергетического и доменного производства и частично остановлены производственные процессы завода.

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"Подчеркиваем, что наше предприятие является гражданским объектом горно-металлургической промышленности, и решительно осуждаем такие коварные вражеские атаки", — сообщили в компании.

Глава Днепропетровской областной государственной администрации Александр Ганжа сообщил, что в ночь на 12 сентября четыре района Днепропетровской области подверглись обстрелу ракетами, авиабомбами, беспилотниками и артиллерией: двое человек погибли, трое получили ранения.

Следует отметить, что "АрселорМиттал Кривой Рог" входит в состав международной корпорации "АрселорМиттал", главой которой является индийский миллиардер Лакшми Миттал. Прямо сейчас российский диктатор Владимир Путин находится на саммите БРИКС в Дели, где премьер Нарендра Моди уже во второй раз призвал его прекратить войну в Украине.

Напомним, что, как сообщал "Фокус", в результате массированного обстрела в ночь на 12 сентября в Запорожье было повреждено предприятие "Запорожсталь".

Кроме того, днём 12 сентября в Луцке россияне атаковали пассажирский поезд.