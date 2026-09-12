Массированный обстрел Украины: более 50 пострадавших, РФ ударила по АЗС и "Запорожстали" (фото)

Президент сообщил, что только в Одессе в ходе массированного ночного обстрела крылатыми ракетами и реактивными дронами пострадали 37 человек; жертвы есть и в других регионах Украины.

"С ночи продолжаются практически непрерывные удары по нашим городам и населенным пунктам. В Одессе продолжаются аварийно-спасательные и поисковые работы на месте многоэтажного дома, поврежденного российской ракетой. Пострадали тридцать семь человек. Поиски еще двух человек, которые на данный момент числятся пропавшими без вести, продолжаются без перерыва", — рассказал Зеленский.

Ночью ВС РФ обстреляли жилой дом в Одессе Фото: ГСЧС

Кроме того, утром россияне нанесли удар с помощью дрона по гостинице в Черноморске Одесской области: там ранены одиннадцать человек, в том числе шестеро — маломобильные.

В Запорожской области двое человек погибли в результате удара ракеты "Шахед" по жилым домам. Шесть человек получили ранения. Есть пострадавшие и в результате удара по заводу "Запорожсталь" в Запорожье, что подтвердили в пресс-службе предприятия.

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"В ночь на 12 сентября Россия в третий раз за последний месяц нанесла удар по "Запорожстали" баллистическими ракетами. Четыре ракеты попали в производственную площадку предприятия, которое после предыдущих ударов 11 и 27 августа до сих пор не возобновило производство. Четверо работников получили травмы. Россия целенаправленно уничтожает гражданское предприятие, которое уже остановлено, разрушая промышленность, рабочие места и экономическую основу страны", — отметили в компании.

В Кривом Роге был нанесен ракетный удар по критически важной инфраструктуре. Трое человек получили ранения, один человек погиб.

Россияне атаковали "Запорожсталь" Фото: Соцсети

В Киевской области ранены два человека.

Зеленский подчеркнул, что вчера ночью под российскими ударами оказались десять областей, и во многих из них "до сих пор летают российские ударные дроны". Также он отметил, что были нанесены удары по обычным заправочным станциям в Житомирской и Ровенской областях, а также по локомотивному депо в Одесской области.

Силы ПВО сбили более 200 воздушных целей с начала суток.

Последствия атаки на Запорожье Фото: ГСЧС

Россияне атаковали Днепропетровскую область Фото: ГСЧС

"Когда россияне вот так открыто превращают обычных людей в мишени своих террористических атак, досадно, что реакция сильных мира сего не соответствует уровню российской эскалации. Достойный ответ, который действительно способен остановить убийства и защитить людей, всегда носит совместный характер. Я благодарен каждому, кто помогает Украине с противоракетной обороной. Каждому, кто оказывает ощутимое давление на Россию. И каждому, кто помогает украинцам и украинкам, где бы они ни находились", — написал Зеленский.

Напомним, Фокус писал о массированном обстреле Одессы в ночь на 12 сентября. Позже известная теннисистка Даяна Ястрембская сообщила, что ее квартира в подвергшемся обстрелу жилом комплексе разрушена.

Между тем из-за сложившейся ситуации с безопасностью поезда временно не будут ходить до Сум. Пассажиров будут доставлять до Конотопа, откуда они на автобусах добирались бы до областного центра.