Россия усилила удары по железной дороге: УЗ приостановила движение поездов в Сумы, детали

В связи с ситуацией в сфере безопасности поезда временно не будут ходить до Сум. Пассажиров будут доставлять до Конотопа, откуда они на автобусах будут добираться до областного центра.

В связи с усилением российских атак на железнодорожную инфраструктуру и подвижной состав поезда в Сумской области временно будут курсировать до станции Конотоп и обратно.

Об этом "Суспильному" сообщили в "Укрзализныце".

В компании подчеркнули, что это нововведение создает определенные неудобства, но безопасность пассажиров и сотрудников остается главным приоритетом.

Сумская областная военная администрация совместно с Государственной службой по чрезвычайным ситуациям нашла возможность оказать помощь УЗ в организации автобусных трансферов между Сумами и Конотопом.

"Сообщение до Сум осуществляется в мультимодальном режиме: поезд + автобус", — сообщили в "Укрзализныце".

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Железнодорожники подчеркнули, что ситуация может меняться ежедневно, поэтому призывают пассажиров быть готовыми к любым вариантам пересадок или комбинированных транспортных маршрутов.

Когда риск для пассажиров и экипажей снизится, рейсы по Сумскому направлению вновь будут курсировать по полным маршрутам, заверил перевозчик.

В УЗ отдельно отметили, что актуальную информацию, касающуюся Сумского направления, пассажиры получают через официальное приложение.

Напомним, 8 сентября российские войска нанесли удар с помощью беспилотников по пассажирскому поезду маршрута "Киев — Сумы" в Сумской области.

Фокус писал, что из-за атак россиян 27 августа пассажиров поезда "Днепр-Львов" пришлось эвакуировать более 15 раз.