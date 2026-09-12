Росія посилила удари по залізниці: УЗ припинила рух потягів до Сум, деталі

Через безпекову ситуацію поїзди тимчасово не ходитимуть до Сум. Пасажирів доставлятимуть до Конотопу, звідки вони на автобусах діставатимуться обласного центру.

Через підвищену інтенсивність російських атак по залізничній інфраструктурі та рухомому складу поїзди на Сумщині тимчасово курсуватимуть до та від станції Конотоп.

Про це "Суспільному" повідомили в "Укрзалізниці.

У компанії наголосили, що нововведення створює певні незручності, але безпека пасажирів та працівників залишається основним пріоритетом.

Сумська обласна військова адміністрація разом із державною службою надзвичайних ситуацій знайшли можливість допомогти УЗ з автобусними трансферами між Сумами і Конотопом.

"Сполучення до Сум зберігається у мультимодальній формі: поїзд+автобус", — повідомили в "Укрзалізниці".

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Залізничники наголосили, що cитуація може змінюватися щоденно, тому закликають пасажирів бути готовими до будь-яких варіантів трансферів чи комбінованих транспортних маршрутів.

Коли ризик для пасажирів та бригад знизиться, рейси сумського напрямку знову курсуватимуть повними маршрутами, запевнив перевізник.

В УЗ окремо зазначили, що актуальну інформацію, яка стосується сумського напрямку, пасажири отримують через офіційний застосунок.

Нагадаємо, 8 вересня російські війська завдали удару безпілотниками по пасажирському потягу сполученням "Київ — Суми" в Сумській області.

Фокус писав, що через атаки росіян 27 серпня пасажирів потяга "Дніпро-Львів" довелося евакуювати понад 15 разів.