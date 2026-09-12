Так выглядит "русский мир": одесскую квартиру теннисистки Ястремской разрушила ракета (видео)

Россияне уничтожили квартиру теннисистки Даяны Ястремской в Одессе. Утром в здание попала крылатая ракета "Калибр".

В субботу, 12 сентября, в результате ракетного удара по Одессе была полностью разрушена квартира Даяны Ястремской. Об этом теннисистка рассказала в социальных сетях.

"Эта ночь… Эта квартира принадлежала нашей семье. Вот как выглядит "русский мир". Прямое попадание ракеты "Калибр", — написала 7-я ракетка Украины.

Кроме того, она опубликовала видео с последствиями удара, на котором видно, что верхние этажи многоквартирного жилого дома разрушены.

По информации пресс-службы городского совета Одессы, в ходе массированной ракетно-дроновой атаки пострадали по меньшей мере 23 человека, в том числе пятимесячный ребенок.

Видео дня

Фото: ГСЧС

В квартирах с 21-го по 23-й этаж 25-этажного жилого дома произошел пожар, взрывная волна выбила более 1200 окон в пострадавшем жилом комплексе и соседних домах.

Напомним, что россияне осуществили массированную комбинированную ракетно-дроновую атаку, нанеся удары по украинским городам баллистическими ракетами "Искандер-М"/KN-23, крылатыми ракетами "Калибр", управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 и 129 БПЛА различных типов. В результате атаки ВС РФ пострадал элитный жилой комплекс "44 жемчужина" в Аркадии.

В ночь на 8 сентября россияне нанесли удар по известному рынку "7-й километр" в пригороде Одессы. Были повреждены торговые павильоны, административное здание и объекты возле туалета. В результате атаки пострадал 58-летний охранник, который был госпитализирован в состоянии средней тяжести.