Так виглядає "русскій мір": одеську квартиру тенісистки Ястремської знищила ракета (відео)

Росіяни знищили квартиру тенісистки Даяни Ястремської в Одесі. У будівлю вранці влучила крилата ракета "Калібр".

У суботу, 12 вересня, внаслідок ракетного удару по Одесі була повністю знищена квартира Даяни Ястремської. Про це тенісистка розповіла у соціальних мережах.

"Ця ніч… Ця квартира належала нашій родині. Ось так виглядає "русскій мір". Пряме влучання ракетою "Калібр", — написала 7-ма ракетка України.

Також вона опублікувала відео з наслідками удару, на якому помітно зруйновані верхні поверхи багатоквартирного житлового будинку.

За інформацією прес-служби міської ради Одеси, під час масованої ракетно-дронової атаки постраждало щонайменше 23 особи, серед них п'ятимісячна дитина.

Фото: ДСНС

У квартирах з 21-го по 23-й поверх 25-поверхового житловому будинку сталася пожежа, вибуховою хвилею вибито понад 1200 вікон у постраждалому ЖК та навколишніх будинках.

Видео дня

Нагадаємо, росіяни здійснили масовану комбіновану ракетно-дронову атаку, вдаривши по українським містам балістичними ракетами Іскандер-М/KN-23, крилатими ракетами "Калібр", керованими авіаційними ракетами Х-59/69 та 129 БпЛА різних типів. Від атаки ЗС РФ постраждав елітний житловий комплекс "44 перлина" у Аркадії.

У ніч на 8 вересня росіяни завдали удару по відомому ринку "7-ий кілометр" у передмісті Одеси. Були пошкоджено торгівельні павільйони, адміністративне приміщення та об'єкти біля туалету. В результаті атаки постраждав 58-річний охоронець, якого госпіталізовано у стані середньої тяжкості.