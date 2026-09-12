Горели ЖК и отель, пострадали дети: какие последствия ракетно-дроновой атаки РФ на Украину (фото)
В ночь на субботу, 12 сентября, россияне нанесли удар по украинским городам с помощью баллистических ракет "Искандер-М"/KN-23, крылатыми ракетами "Калибр", управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 и 129 БПЛА различных типов. Основное направление удара пришлось на Одесскую область.
По предварительным данным, было сбито или нейтрализовано 110 вражеских целей. Об этом сообщают Военно-воздушные силы ВСУ.
В частности, 6 ракет "Калибр", запущенных из акватории Черного моря, 2 управляемые авиационные ракеты, баражующий боеприпас S8000 "Бандероль" и 101 БПЛА.
Зафиксировано попадания ракет и ударных БПЛА противника в 20 местах, а также падение обломков сбитых аппаратов в 4 точках.
Одесская область
В результате удара по многоэтажному жилому дому в Одессе пострадали по меньшей мере 17 человек, в том числе пятимесячный ребенок, сообщил глава ОВА Сергей Лысак.
Местные Telegram-каналы уточняют, что пострадал элитный жилой комплекс "44 жемчужина".
В Черноморске был атакован отель "Моряк".
В ГСЧС сообщили, что в Одессе в 25-этажном жилом доме горели квартиры с 21-го по 23-й этаж. Спасатели эвакуировали 7 человек, в том числе 2 детей, часть из которых оказалась заблокирована в лифте.
В Черноморске уничтожен жилой дом, ещё 3 повреждены; повреждена газовая труба, что привело к возгоранию дома. Пострадали 5 человек, в том числе 4 ребёнка.
Также пострадало здание отеля с реабилитационным центром и припаркованные рядом автомобили. Спасатели эвакуировали людей, которые не могли передвигаться самостоятельно. По предварительным данным, в городе пострадали 6 человек, из них 5 детей.
Днепропетровская область
ВС РФ нанесли удар по промышленному предприятию в Кривом Роге, сообщил глава ОВА Александр Ганжа.
В результате атаки один человек погиб, ещё трое получили ранения. В больницу в тяжёлом состоянии доставили 54-летнего мужчину.
Также пострадало предприятие в Днепре. Утром враг вновь атаковал производственный объект, сообщил чиновник.
Запорожская область
За прошедшие сутки ВС РФ нанесли по Запорожью 5 ракетных ударов и запустили по населенным пунктам региона 750 БПЛА различных модификаций, сообщил глава ОВА Иван Федоров.
В результате удара беспилотников по жилому району областного центра погибли 64-летняя женщина и 37-летний мужчина, ранения получила 59-летняя женщина.
Напомним, утром 12 сентября ВС РФ осуществили массированный обстрел Одесской области с применением крылатых и баллистических ракет, а также с помощью баражирующих ракет "Бандероля" и реактивных БПЛА.
Также Фокус сообщал, что россияне атаковали Днепр и Запорожье с помощью дронов.