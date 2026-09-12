Горели ЖК и отель, пострадали дети: какие последствия ракетно-дроновой атаки РФ на Украину (фото)

В ночь на субботу, 12 сентября, россияне нанесли удар по украинским городам с помощью баллистических ракет "Искандер-М"/KN-23, крылатыми ракетами "Калибр", управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 и 129 БПЛА различных типов. Основное направление удара пришлось на Одесскую область.

По предварительным данным, было сбито или нейтрализовано 110 вражеских целей. Об этом сообщают Военно-воздушные силы ВСУ.

В частности, 6 ракет "Калибр", запущенных из акватории Черного моря, 2 управляемые авиационные ракеты, баражующий боеприпас S8000 "Бандероль" и 101 БПЛА.

Уничтоженные цели Фото: Командование Воздышных Сил ВСУ

Зафиксировано попадания ракет и ударных БПЛА противника в 20 местах, а также падение обломков сбитых аппаратов в 4 точках.

Одесская область

В результате удара по многоэтажному жилому дому в Одессе пострадали по меньшей мере 17 человек, в том числе пятимесячный ребенок, сообщил глава ОВА Сергей Лысак.

Пожар в многоэтажном доме Фото: ГСЧС

Местные Telegram-каналы уточняют, что пострадал элитный жилой комплекс "44 жемчужина".

Видео дня

Горящий жилой комплекс в Одессе Фото: из открытых источников Горящий жилой комплекс в Одессе Фото: из открытых источников

В Черноморске был атакован отель "Моряк".

Отель в Черноморске после атаки Фото: соцсети

В ГСЧС сообщили, что в Одессе в 25-этажном жилом доме горели квартиры с 21-го по 23-й этаж. Спасатели эвакуировали 7 человек, в том числе 2 детей, часть из которых оказалась заблокирована в лифте.

Двор дома Фото: ГСЧС

В Черноморске уничтожен жилой дом, ещё 3 повреждены; повреждена газовая труба, что привело к возгоранию дома. Пострадали 5 человек, в том числе 4 ребёнка.

Также пострадало здание отеля с реабилитационным центром и припаркованные рядом автомобили. Спасатели эвакуировали людей, которые не могли передвигаться самостоятельно. По предварительным данным, в городе пострадали 6 человек, из них 5 детей.

Днепропетровская область

ВС РФ нанесли удар по промышленному предприятию в Кривом Роге, сообщил глава ОВА Александр Ганжа.

В результате атаки один человек погиб, ещё трое получили ранения. В больницу в тяжёлом состоянии доставили 54-летнего мужчину.

Также пострадало предприятие в Днепре. Утром враг вновь атаковал производственный объект, сообщил чиновник.

Запорожская область

За прошедшие сутки ВС РФ нанесли по Запорожью 5 ракетных ударов и запустили по населенным пунктам региона 750 БПЛА различных модификаций, сообщил глава ОВА Иван Федоров.

Последствия атаки Фото: Запорожская ОВА

В результате удара беспилотников по жилому району областного центра погибли 64-летняя женщина и 37-летний мужчина, ранения получила 59-летняя женщина.

Напомним, утром 12 сентября ВС РФ осуществили массированный обстрел Одесской области с применением крылатых и баллистических ракет, а также с помощью баражирующих ракет "Бандероля" и реактивных БПЛА.

Также Фокус сообщал, что россияне атаковали Днепр и Запорожье с помощью дронов.