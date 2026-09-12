РФ подвергла Одесскую область массированной атаке: есть повреждения и возгорание многоэтажки (фото)

Утром 12 сентября Вооружённые силы РФ осуществили массированный обстрел Одессы и области с применением крылатых и баллистических ракет, а также с помощью баражирующих "Бандеролей" и реактивных БПЛА. На данный момент в городе известно о повреждении многоэтажного дома.

В настоящее время поступают сообщения о возгорании и частичном разрушении одного из многоэтажных домов в Одессе. Об этом заявил начальник городской военной администрации Одессы Сергей Лысак.

Враг атаковал город. Поврежден многоэтажный жилой дом. Выясняем подробности. начальник Одесской ГВА Сергей Лысак

В то же время украинский мониторинговый проект Strategic Control сообщает, что в результате атаки ВС РФ произошел взрыв и было нанесено попадание по одному из многоэтажных домов Одессы. По сообщениям местных жителей, в городе раздались взрывы, после чего почувствовался запах гари.

Последствия массированного удара РФ по Одессе Фото: Strategic Control / Telegram

Также, по сообщениям ВВС ВСУ, российские оккупанты произвели запуски высокоскоростных ракет (крылатых и баллистических) в направлении Черноморска, Санжийки и Затоки. Впоследствии "Николаевский Ванек" сообщил, что россияне в очередной раз атаковали мост в Затоке.

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Под атакой наверное в тысячный раз за войну был мост под Затокой. Каждый раз обстреливают, и каждый раз заявляют, какой он "разрушенный". Николаевский Ванек

Ранее Фокус сообщал о том, как оккупанты дважды за день атаковали Киев. Речь идет об офисном центре, по которому был нанесен удар днем: речь идет о возможности повторного удара по офису "Киевстара".

Впоследствии стало известно, что РФ нанесла удары по Днепру и Запорожью. На данный момент известно о двух погибших и одной пострадавшей в Запорожье, а также о пожаре на предприятии в Днепре.