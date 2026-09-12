РФ масована атакувала Одещину: в Одесі є пошкодження та займання багатоповерхівки (фото)

Зранку 12 вересня ЗС РФ здійснили масований обстріл Одеси та області з використанням крилатих і балістичних ракет, а також за допомогою баражуючих "Бандеролей" і реактивних БПЛА. Наразі в місті відомо про пошкодження багатоповерхівки.

Наразі повідомляється про займання та часткове руйнування в одній з багатоповерхівок Одеси. Про це заявив начальник міської військової адміністрації Одеси Сергій Лисак.

Ворог атакував місто. Пошкоджений багатоповерховий житловий будинок. Деталі зʼясовуємо. начальник Одеської МВА Сергій Лисак

Водночас український моніторинговий проєкт Strategic Control повідомляє, що внаслідок атаки ЗС РФ стався вибух і влучання у одну з багатоповерхівок Одеси. За повідомленнями місцевих мешканців, у місті пролунали вибухи, після чого було чутно запах гарі.

Наслідки масованого удару РФ по Одесі Фото: Strategic Control / Telegram

Також за повідомленнями ПС ЗСУ російські окупанти здійснили пуски швидкісних цілей (крилатих і балістичних ракет) у напрямку Чорноморська, Санжійки та Затоки. Згодом "Николаевский Ванек" повідомив, що росіяни вчергове атакували міст у Затоці.

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Міст біля Затоки, ймовірно, вже в тисячний раз за час війни зазнав обстрілу. Кожного разу його обстрілюють, і кожного разу заявляють, наскільки він "знищений". Николаевский Ванек

Раніше Фокус повідомляв про те, як окупанти двічі за день атакували Київ. Ідеться про офісний центр, по якому стався приліт вдень: ідеться про можливість повторного удару по офісу "Київстару".

Згодом стало відомо, що РФ атакувала Дніпро та Запоріжжя. Наразі відомо про двох загиблих і одну постраждалу в Запоріжжі, а також про пожежу на підприємстві в Дніпрі.