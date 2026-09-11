РФ повторно вдарила по 5-поверхівці в Києві: здійнявся стовп диму, що відомо

Увечері 11 вересня російський реактивний дрон влучив по будинку у Подільському районі, повідомив міський голова Києва Віталій Кличко. Ідеться про офісний центр, по якому стався приліт вдень: ідеться про можливість повторного удару по офісу "Київстару".

Безпілотник ЗС РФ влучив у п'ятиповерхівку, почалась пожежа, написав мера у Telegram-каналі. Інформації про постраждалих поки немає.

Незадовго до вибуху та влучання у Подільському районі Києва місцеві пабліки повідомили про сигнал повітряної тривоги, який пролунав о 18:22. Перед цим моніторингові пабліки попереджали про реактивний дрон, який помітили над Борисполем, а потім — над Видубичами, Подолом; також ішлося про Деміївку та Жуляни. Близько 18:37 з'явилась інформація про вибух та про можливу роботу ППО, а далі опублікували розмите відео з точки падіння дрона: помітний стовп диму над точкою удару. При цьому припускали, що міг статись удар по ще одній АЗС, але у Telegram-каналі КМВА та мер написали про повторне влучання в офісну будівлю.

Видео дня

Обстріл Києва — Кличко про повторний удар дрона РФ у Подільському районі 11 вересня Фото: Скриншот

Компанія "Київстар" не інформувала, чи стався повторний удар по офісу, який постраждав зранку 11 вересня.

Обстріл Києва — деталі повторної атаки РФ 11 вересня

У київських пабліках опублікували кадри влучання, яке сталось близько 18 год 11 вересня. Відео зафіксувало стрімкий політ реактивного дрона РФ, удар між житловими будинками та стовп диму та вогню, який здійнявся майже на 10 метрів. Тим часом Повітряні сили ЗСУ інформували про чергову хвилю російських безпілотників, які атакували Україну. Серед іншого, о 18:02 БпЛА помітили біля Славутича, о 18:22 — вже над столицею (вибух стався о 18:37), та о 19:22 (рухався повз населений пункт Красятичі на південний захід, ймовірно, у бік Житомирської траси). Зауважмо, відстань від Славутича до околиці Києва — близько 100 км: цю відстань БпЛА здолав за 20 хвилин.

Обстріл Києва — Повітряні сили про повторну атаку РФ 11 вересня Фото: Скриншот

Зазначимо, Фокус писав про обстріл Києва та удар реактивного дрона РФ по офісній будівлі у Подільському районі. У мережі опублікували відео зі стовпами диму над столичним районом. Згодом президент України Володимир Зеленський повідомив, що росіяни влучили по будівлі компанії "Київстар". Як заявила пресслужба компанії, працівники не постраждали, мобільна система зв'язку продовжує роботу.

Нагадуємо, зранку 11 вересня стало відомо про влучання дронів РФ у дві АЗС у Києві: військова адміністрація повідомила про загиблих та показала наслідки удару.