Удар по АЗС в Києві: двоє постраждалих померли у лікарні, нові деталі (відео)

"Укрнафта" показала відео наслідків атаки на АЗС на правому та лівому берегах столиці та назвала удар РФ по заправках "терором проти цивільного населення".

Мер Києва Володимир Кличко повідомив, що від російських ударів по АЗС "Укрнафта" в Києві загинули двоє людей. Восьмеро отримали травми, шестеро перебувають у лікарнях.

"Уже двоє загиблих від ранкової атаки на АЗС Києва. В лікарні помер іще один постраждалий", — зазначив очільник столиці. Раніше він повідомив, що росіяни вдарили по двом заправкам: на лівому і правому берегах Києва, на Почайній та Троєщині.

У Групі "Нафтогаз" також прокоментували атаку на заправки "Укрнафта".

"Як тільки пролунав сигнал тривоги — станції зупинили роботу, всі працівники та клієнти покинули територію. Жодної військової мети в таких атаках немає й бути не може. Це терор проти цивільного населення, мирних людей", — написав комерційний директор Групи Нафтогаз Сергій Федоренко.

Видео дня

Голова правління АТ "Укрнафта" Богдан Кукура підтвердив, що пізнього ранку 11 вересня російські реактивні дрони атакували одразу два автозаправні комплекси мережі — на правому та лівому берегах столиці: "По одному з об'єктів ворог цинічно завдав повторного удару".

"Водночас фіксуємо серйозні руйнування капітальних будівель та критичні пошкодження обладнання. Це черговий цілеспрямований удар по цивільних об’єктах, які забезпечують людей пальним та необхідними товарами. Жодної військової мети в таких атаках немає. Це терор проти мирного населення", — повідомив Кукура та зазначив, що UKRNAFTA відновлюватиме пошкоджені об'єкти та продовжить працювати для своїх клієнтів.

В ніч на 11 вересня росіяни атакували Україну дронами. В Києві та Запоріжжі були атаковані багатоповерхівки.

Також Фокус повідомляв про вранішню атаку 11 вересня, коли ЗС РФ цілеспрямовано атакували АЗС.

Нагадаємо, 3 вересня стало відомо, що у Норвегії заарештували російське судно "Професор Молчанов", яке перебувало в арктичному архіпелазі Шпіцберген. Причиною арешту став позов НАК "Нафтогаз України" щодо стягнення з Росії 4,22 мільярда доларів за компенсацію збитків від незаконної анексії Криму у 2014 році.