Удар по АЗС в Киеве: двое пострадавших скончались в больнице, новые подробности (видео)

"Укрнафта" показала видео последствий атаки на АЗС на правом и левом берегах столицы и назвала удар РФ по заправкам "террором против гражданского населения".

Мэр Киева Владимир Кличко сообщил, что в результате российских ударов по АЗС "Укрнафта" в Киеве погибли два человека. Восемь человек получили травмы, шестеро находятся в больницах.

"Уже двое погибли в результате утренней атаки на АЗС в Киеве. В больнице скончался ещё один пострадавший", — отметил глава столицы. Ранее он сообщил, что россияне нанесли удары по двум заправкам: на левом и правом берегах Киева, на Почайной и Троещине.

В группе "Нафтогаз" также прокомментировали нападение на АЗС "Укрнафта".

"Как только раздался сигнал тревоги — станции прекратили работу, все сотрудники и клиенты покинули территорию. Никакой военной цели в таких атаках нет и быть не может. Это террор против гражданского населения, мирных людей", — написал коммерческий директор Группы "Нафтогаз" Сергей Федоренко.

Видео дня

Председатель правления АО "Укрнафта" Богдан Кукура подтвердил, что поздно утром 11 сентября российские реактивные дроны атаковали сразу два автозаправочных комплекса сети — на правом и левом берегах столицы: "По одному из объектов враг цинично нанес повторный удар".

"В то же время мы фиксируем серьезные разрушения капитальных зданий и критические повреждения оборудования. Это очередной целенаправленный удар по гражданским объектам, обеспечивающим людей топливом и необходимыми товарами. Никакой военной цели в таких атаках нет. Это террор против мирного населения", — сообщил Кукура и отметил, что UKRNAFTA будет восстанавливать поврежденные объекты и продолжит работать для своих клиентов.

В ночь на 11 сентября россияне нанесли удар по Украине с помощью дронов. В Киеве и Запорожье подверглись обстрелу многоэтажные дома.

Кроме того, Фокус сообщал об утренней атаке 11 сентября, когда ВС РФ целенаправленно атаковали АЗС.

Напомним, 3 сентября стало известно, что в Норвегии арестовали российское судно "Профессор Молчанов", которое находилось в арктическом архипелаге Шпицберген. Причиной ареста стал иск НАК "Нафтогаз Украины" о взыскании с России 4,22 миллиарда долларов в качестве компенсации убытков от незаконной аннексии Крыма в 2014 году.