Удар по Путину в Арктике: РФ лишилась судна из-за миллиардного долга перед Украиной

В Норвегии арестовали российское судно "Профессор Молчанов", которое находилось в арктическом архипелаге Шпицберген. Оно использовалось россиянами для организации экспедиционных круизов в Арктике. Причиной ареста стал иск НАК "Нафтогаз Украины" о взыскании с России 4,22 миллиарда долларов в качестве компенсации убытков от незаконной аннексии Крыма в 2014 году.

Правоохранительные органы Норвегии исполнили постановление окружного суда Норд-Тромс, вынесенное 31 августа. Об аресте судна сообщило информационное агентство Associated Press со ссылкой на заявление губернатора Шпицбергена Ларса Фаусе.

По информации местных властей, в настоящее время задержанное судно находится в поселке Баренцбург — российском шахтерском поселении на Шпицбергене. Судну строго запрещено покидать текущее место стоянки до завершения юридических процедур.

Представитель губернатора Шпицбергена Ларс Фаусе заявил, что после того, как окружной суд Норд-Тромса и Сеня 31 августа 2026 года вынес решение об аресте, он получил распоряжение обеспечить его исполнение, контролировать судно и не допустить его перемещения. При этом перед арестом судна произошло 24-часовое противостояние с норвежской береговой охраной.

Відео дня

Правовым основанием для действий норвежских правоохранительных органов стало решение Арбитражного трибунала в Гааге от 2023 года. Тогда суд обязал РФ выплатить украинской государственной компании "Нафтогаз" 4,22 млрд долларов компенсации за противоправное захват активов в Крыму, включая газовые месторождения, трубопроводы и инфраструктурные объекты. При этом Кремль отказался добровольно выполнять данное международное решение.

Таким образом, "Нафтогаз" обратился в национальные суды различных стран с целью принудительного взыскания российского имущества. Среди них — США, Франция, Великобритания и Финляндия.

Поскольку суд Норвегии ранее уже признал арбитражное решение подлежащим исполнению в стране, "Нафтогаз" смог обратиться в местный суд с требованием взыскать российские активы. Известно, что адвокаты "Нафтогаза" отслеживали судно "Профессор Молчанов" в течение нескольких месяцев. Когда стало известно о его запланированном заходе на Шпицберген, было подано обращение в норвежский суд с целью добиться ареста судна и его последующей принудительной продажи для погашения российского долга.

Исполняющий обязанности председателя правления "Нафтогаза" Сергей Федоренко назвал арест судна очередным шагом в процессе взыскания компенсации с России.

"Это ещё один важный шаг на пути к восстановлению справедливости в связи с незаконным захватом Россией активов "Нафтогаза" в Крыму. Россия не может уйти от ответственности лишь за счёт отказа выполнять международное арбитражное решение. Мы продолжим преследовать российские активы по всему миру", — подчеркнул председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергей Федоренко.

В компании подчеркнули, что работа по взысканию компенсации будет продолжена в других странах.

Интересно, что на арест практически мгновенно отреагировала российская сторона. Государственное агентство РФ ТАСС со ссылкой на представителя Министерства иностранных дел России назвало действия Норвегии "пиратством".

В настоящее время судно находится в Баренцбурге и не имеет права покидать место своего пребывания, а его дальнейшая судьба будет зависеть от судебных процедур по исполнению арбитражного решения.

Кстати, арест судна на Шпицбергене стал первым подобным прецедентом изъятия имущества РФ в северных широтах по иску украинского энергетического гиганта. В настоящее время юристы компании продолжают работу по идентификации других коммерческих объектов России в иностранных юрисдикциях.

Напомним, что, поскольку Москва не выполняет арбитражное решение добровольно, украинская сторона обратилась в суд США, чтобы добиться его признания и последующего взыскания средств.

К тому же НАК "Нафтогаз Украины" уже инициировала арбитражное разбирательство против российского "Газпрома", требуя оплатить услуги по организации транспортировки природного газа по территории Украины. Российская компания, по данным "Нафтогаза", не выполнила свои платежные обязательства в полном объеме и в установленные сроки.