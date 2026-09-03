Удар по Путіну в Арктиці: РФ втратила судно через мільярдний борг перед Україною

У Норвегії заарештували російське судно "Професор Молчанов", яке перебувало в арктичному архіпелазі Шпіцберген. Воно використовувалось росіянами для організації експедиційних круїзів в Арктиці. Причиною арешту став позов НАК "Нафтогаз України" щодо стягнення з Росії 4,22 мільярда доларів за компенсацію збитків від незаконної анексії Криму у 2014 році.

Правоохоронці Норвегії реалізували судову постанову окружного суду Норд-Тромс, видану 31 серпня. Про арешт судна повідомило інформаційне агентство Associated Press з посиланням на заяву губернатора Шпіцбергену Ларса Фаусе.

За інформацією місцевої влади, наразі затриманий борт перебуває в селищі Баренцбург - російському шахтарському поселенні на Шпіцбергені. Судну суворо заборонено залишати поточне місце стоянки до завершення юридичних процедур.

Представник губернатора Шпіцбергена Ларс Фаусе заявив, що після того, як окружний суд Норд-Тромс і Сеня 31 серпня 2026 року ухвалив рішення про арешт, він отримав розпорядження забезпечити його виконання, контролювати судно та не допустити його переміщення. При цьому перед арештом судна відбулося 24-годинне протистояння з норвезькою береговою охороною.

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Правовою підставою для дій норвезьких правоохоронців стало рішення Арбітражного трибуналу в Гаазі від 2023 року. Тоді суд зобов'язав РФ виплатити українській державній компанії "Нафтогаз" 4,22 млрд доларів компенсації за протиправне захоплення активів у Криму, включаючи газові родовища, трубопроводи та інфраструктурні об'єкти. При цьому Кремль відмовився добровільно виконувати дане міжнародне рішення.

Таким чином, "Нафтогаз" звернувся до національних судів різних країн задля примусового стягнення російського майна. Серед них - США, Франція, Велика Британія та Фінляндія.

Так як суд Норвегії раніше вже визнав арбітражне рішення чинним для виконання в країні, тож "Нафтогаз" зміг звернутися до місцевої Феміди із вимогою стягнути російські активи. Відомо, що адвокати "Нафтогазу" відстежували судно "Професор Молчанов" протягом кількох місяців. Коли стало відомо про його запланований захід на Шпіцберген, тоді було звернення до норвезького суду, щоб домогтися арешту судна та його подальшого примусового продажу для погашення російського боргу.

Виконувач обов'язків голови правління "Нафтогазу" Сергій Федоренко назвав арешт судна черговим кроком у процесі стягнення російської компенсації.

"Це ще один важливий крок до відновлення справедливості за незаконне захоплення Росією активів "Нафтогазу" у Криму. Росія не може уникнути відповідальності лише через відмову виконувати міжнародне арбітражне рішення. Ми продовжимо переслідувати російські активи по всьому світу", - підкреслив голова правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Федоренко.

У компанії наголосили, що робота зі стягнення компенсації продовжиться в інших країнах.

Цікаво, що на арешт практично миттєво відреагувала російська сторона. Державне агентство РФ ТАСС із посиланням на представника Міністерства закордонних справ Росії назвало дії Норвегії "піратством".

Наразі судно залишається в Баренцбурзі й не має права залишати своє місце перебування, а його подальша доля залежатиме від судових процедур щодо виконання арбітражного рішення.

До речі, арешт судна на Шпіцбергені став першим подібним прецедентом вилучення майна РФ у північних широтах за позовом українського енергетичного гіганта. Наразі юристи компанії продовжують роботу над ідентифікацією інших комерційних об'єктів Росії в іноземних юрисдикціях.

Нагадаємо, що оскільки Москва не виконує арбітражне рішення добровільно, то українська сторона звернулася до суду США, щоб домогтися його визнання та подальшого стягнення коштів.

До того ж, НАК "Нафтогаз України" вже ініціювала арбітраж проти російського "Газпрому", вимагаючи оплатити послуги з організації транспортування природного газу територією України. Російська компанія, за даними "Нафтогазу", не виконала свої платіжні зобов’язання в повному обсязі та вчасно.