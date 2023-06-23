П'ять мільярдів за збитки в Криму: "Нафтогаз" обіцяє примусово "вибити" гроші з Росії

У "Нафтогазі" кажуть, що Росія не хоче добровільно виплатити гроші, тому українська сторона використовуватиме всі доступні механізми для стягнення цих коштів.

Related video

Компанія НАК "Нафтогаз України" і ще п'ять компаній групи хочуть примусово стягнути з Росії багатомільярдну компенсацію за втрачені активи в Криму. Клопотання до окружного суду США округу Колумбія вже подано, повідомила 23 червня пресслужба компанії.

Зазначається, що суд має підтвердити рішення Арбітражного Трибуналу при Постійній палаті Третейського суду в Гаазі, згідно з яким Росія має виплатити 5 мільярдів доларів (і відсотки) компенсації за збитки та втрачене майно "Нафтогазу" через окупацію Криму.

У "Нафтогазі" підкреслюють, що, відповідно до Нью-Йоркської конвенції 1958 року, мають право почати процес визнання і допуску до примусового виконання рішення на території тих держав, де знаходяться активи РФ.

"Оскільки Росія добровільно не сплатила "Нафтогазу" кошти, передбачені рішенням арбітражу, ми маємо намір використовувати всі доступні механізми для стягнення цих коштів. Зараз ми працюємо над цим у Сполучених Штатах та інших цільових юрисдикціях", — зазначив глава "Нафтогазу" Олексій Чернишов.

В американському законодавстві є норма, згідно з якою підтвердження арбітражного рішення є обов'язковим до виконання, якщо суд не встановить, що існує одна з обмежених підстав для відмови або відстрочки визнання чи виконання арбітражного рішення, викладених у Нью-Йоркській конвенції.

При цьому відсотки, передбачені за несплату коштів відповідно до арбітражного рішення, продовжують нараховуватися до повної виплати компенсації за рішенням суду.

Нагадаємо, Арбітражний трибунал при Постійній палаті Третейського суду в Гаазі 12 квітня 2023 року зобов'язав Росію виплатити 5 мільярдів доларів компенсації "Нафтогазу". Це компенсація за збитки, яких зазнала українська компанія після захоплення росіянами її активів у Криму 2014 року.

"Йдеться про відшкодування активів, спрямованих на розробку газових родовищ і розвиток іншої стратегічно важливої інфраструктури, що стала однією з головних мішеней агресора під час окупації українського півострова дев'ять років тому", — розповів тоді голова правління "Нафтогазу".

Тим часом Фокус уже повідомляв, що НАК "Нафтогаз України" ініціювала новий арбітраж із російським газовим монополістом "Газпром". Відомо, що українська компанія вимагає від російської гроші за надану послугу з організації транспортування природного газу територією України, оскільки "Газпром" розрахувався не повністю.