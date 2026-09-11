Дроны РФ попали по АЗС в двух районах Киева: что известно

По предварительным данным, в Днепровском районе зафиксирован удар беспилотника по автозаправочной станции. Службы направляются на место.

Об этом сообщили в Киевской городской военной администрации.

Атака произошла утром 11 сентября. На данный момент информации о последствиях попадания нет.

В 9:45 мэр Киева Виталий Кличко сообщил о взрывах на Троещине и о работе системы противовоздушной обороны, призвав жителей оставаться в укрытиях.

В 9:51 Кличко сообщил о попадании в АЗС в Днепровском районе. По его словам, также было зафиксировано попадание в автозаправочную станцию в Оболонском районе.

Других подробностей о последствиях попаданий мэр пока не сообщил.

Позже мэр Киева сообщил, что на АЗС в Оболонском районе произошло повторное попадание.

Видео дня

По предварительным данным КМВА, в результате вражеской атаки в Оболонском районе Киева пострадали два человека.

Обстрел Киева — подробности ударов со стороны РФ

Издание "Фокус" писало о серии российских атак на столицу, произошедших 9–10 сентября. В частности, около 16:00 в центре Киева раздался мощный взрыв. Воздушная тревога в отдельных районах была объявлена лишь за несколько секунд до прилета, а в некоторых она вообще не звучала. По словам очевидцев, удар был настолько сильным, что в домах задрожали стены. На видео из местных пабликов запечатлен момент попадания: реактивный дрон-камикадзе упал во двор прямо среди жилой застройки, после чего в небо поднялся столб густого дыма. Мэр столицы сообщил о гибели одной женщины. В то же время в сети появились кадры изнутри поврежденного здания: на них видна лестничная площадка с выбитыми окнами и разбитыми стенами, а пол полностью покрыт стеклом и штукатуркой.

Напоминаем: днём 10 сентября россияне обстреляли Павлоград и попали в центр оживлённой улицы: что известно о разрушениях и пострадавших.