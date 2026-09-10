РФ ударила по ТЦ "Гулливер" в Павлограде: есть погибшие и много раненых, начался пожар (видео)

Днем 10 сентября Россия ударила по Павлограду, сообщили в Днепропетровской областной военной администрации. В результате попадания в центр города погибли два человека, есть много раненых. Местные жители говорят об ударе по ТРЦ "Гулливер". Момент удара попал на видео.

Из-за удара РФ в Павлограде 18 человек получили ранения, двое погибли, говорится в сообщении ОВА.

"Горят автомобили, торговые павильоны и магазин", — сообщила военная администрация в 17:13 10 сентября.

В сети появились кадры прямого попадания российских войск в центре города. Видно, как мирные жители разбегаются от места удара. Вокруг — дым, пожар, крики пострадавших. В первые секунды записи слышен гул мотора дрона ВС РФ, который через мгновение врезается в проезжую часть. Рядом — большой торговый центр, мужчины, женщины и дети. Оператор видео пытается убежать подальше от места удара, тем временем происходит еще одно попадание.

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Обстрел Украины — подробности попаданий по Павлограду 10 сентября

Информация об ударе в центре Павлограда появилась в Telegram-канале главы ОВА Александра Ганжи в 16:42 10 сентября. Чиновник написал, что, возможно, есть погибшие и раненые. В местных пабликах уточнили, что, возможно, произошло попадание рядом с детской площадкой: на видео с места событий видно задымление вокруг разноцветных качелей и горок.

Обстрел Украины — дым на детской площадке в Павлограде 10 сентября Фото: Telegram

В ГСЧС сообщили, что в результате удара РФ по Павлограду ранения получили двое спасателей. Ведомство опубликовало кадры с места попадания: видно полностью выгоревшие и разбитые машины, разрушенные павильоны, от которых остался лишь металлический "скелет", местность, засыпанная обломками и погруженная в дым.

Обстрел Украины — сожженные автомобили в Павлограде 10 сентября Фото: ГСЧС

Обстрел Украины — автомобили и дым в Павлограде 10 сентября Фото: ГСЧС

Отметим, что днем 10 сентября ВС РФ ударили по Днепру и поразили завод компании "Олейна". На видео с места поражения виден столб дыма над промышленными объектами. Перед этим Воздушные силы ВСУ предупредили о налете реактивных дронов РФ. Позже появилась информация, что завод получил серьезные повреждения и не будет работать. Кроме того, под удар попал ТРЦ "Мануфактура" в Сумах: уже второй раз за последние 24 часа. Во время первой атаки, произошедшей в 20:00 9 сентября, погибли два человека, а ТРЦ закрылся на ремонт.

Напоминаем, что в ночь на 10 сентября россияне атаковали Кривой Рог, Днепр и Киев, что привело к разрушениям и пожарам на ряде объектов.