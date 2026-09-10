РФ вдарила по ТЦ "Гулівер" у Павлограді: є загиблі та багато поранених, почалась пожежа (відео)

Вдень 10 вересня Росія вдарила по Павлограду, повідомили у Дніпропетровській обласній військові адміністрації. Внаслідок влучання посеред міста загинуло двоє людей, є багато поранених. Місцеві жителі говорять про удар по ТРЦ "Гулівер". Момент удару потрапив на відео.

Внаслідок удару РФ у Павлограді поранено 18 людей та двоє загиблих, ідеться у дописі ОВА.

"Горять автомобілі, торговельні павільйони та магазин", — повідомила військова адміністрація о 17:13 10 вересня.

У мережі з'явились кадри прямого влучання росіян посеред міста. Бачимо цивільних, які розбігаються від точки влучання. Навколо — дим, пожежа, крики потерпілих. На перших секундах запису чути гул мотора дрона ЗС РФ, який за мить врізається у проїжджу частину. Поруч — великий торгівельний центр, чоловіки, жінки та діти. Оператор відео намагається відбігти подалі від місця удару, тим часом відбувається ще одне влучання.

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Обстріл України — деталі влучання по Павлограду 10 вересня

Інформація про удар у центрі Павлограду з'явилась у Telegram-каналі глави ОВА Олександра Ганжі 16:42 10 вересня. Посадовець написав, що можуть бути загиблі та поранені. У місцевих пабліках уточнили, що могло статись влучання поруч з дитячим майданчиком: на відео з місця подій — задимлення навколо різнокольорових гойдалок та гірок.

Обстріл України — дим на дитячому майданчику у Павлограді 10 вересня Фото: Telegram

У ДСНС повідомили, що внаслідок удару РФ по Павлограду отримали поранення двоє рятувальників. Відомство опублікувало кадри з точки влучання: бачимо вщент вигорілі та потрощені машини, зруйновані павільйони, від яких лишився лише металевий "скелет", місцевість засипана уламками та тону в диму.

Обстріл України — спалені машини у Павлограді 10 вересня Фото: ДСНС

Обстріл України — машини та дим у Павлограді 10 вересня Фото: ДСНС

Зазначимо, вдень 10 вересня ЗС РФ атакувала Дніпро та влучили по заводу компанії "Олейна". На відео з точки ураження — стовп диму над промисловими потужностями. Перед цим Повітряні сили ЗСУ попередили про наліт реактивних дронів РФ. Згодом з'явилась інформація, що завод отримав серйозні пошкодження та не працюватиме. Крім того, потрапив під удар ТРЦ "Мануфактура" у Сумах: вдруге протягом останніх 24 годин. Під час першої атаки, яка сталась о 20 год 9 вересня, загинуло двоє людей, а ТРЦ закрився для проведення ремонту.

Нагадуємо, в ніч на 10 вересня росіяни атакували Кривий Ріг, Дніпро та Київ й спричинили руйнування та пожежі на низці об'єктів.