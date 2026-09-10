У Сумах РФ повторно вдарила по ТРЦ "Мануфактура": почалась пожежа

Вдень 10 вересня Суми атакував реактивний дрон РФ і сталось повторне влучання по торгівельно-розважальному центру (ТРЦ) "Мануфактура", повідомили у мережі. Міська військова адміністрація підтвердила атаку — друге влучання протягом останніх 24 годин. Які наслідки повторної повітряної атаки РФ по цивільному об'єкту?

Повторний удар РФ по ТРЦ "Мануфактура" стався близько 14:30, ідеться у матеріалі медіа "Суспільне". Очевидці інциденту розповіли, що на місці влучання почалась пожежа. Згодом з'явилась інформація від глави Сумської МВА Сергія Кривошеєнка. Посадовець підтвердив російську атаку і заявив, що постраждалих немає.

Допис з інформацією про наслідки повторного влучання по ТРЦ "Мануфактура" в Сумах о 15 год з'явився на сторінці Facebook Кривошеєнка.

"Реактивний БпЛА влучив по будівлі торгівельного центру, який після вчорашнього обстрілу зачинився для відновлювальних робіт. Удар спричинив загорання", — ідеться у дописі глави Сумської МВА

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Обстріли України — Кривошеєнко про удар РФ по Сумах 10 вересня Фото: Скриншот

Кривошеєнко не публікував фото чи відео з місця нового удару РФ по Сумах. В.о. мера Сум Артем Кобзар поки не інформував про російську атаку 10 вересня. ДСНС зранку 10 вересня писала про російські обстріли Сумської області: загинула одна людина і почалась пожежа на площі 500 кв. м посеред будинків, але нових даних про ТРЦ немає.

"Мануфактура" — торгівельно-розважальний центр в Сумах із загальною площею близько 26 тис. кв. м. ТРЦ розташований в центрі міста, поруч — річка Псел та автомобільний міст. На площах центру працювали магазини "Сільпо", JYSK, Reserved, New Yorker, Cropp, Pandora, Sova та інші.

Обстріли України — що сталось в Сумах 10 вересня

Повітряні сили ЗСУ о 14:48 інформували про загрозу удару реактивних дронів, які загрожували Сумам та Харкову. Тим часом у Сумському районі тривала повітряна тривога під час влучання по ТРЦ "Мануфактура": почалась о 12:03, завершилась о 15:40.

Зазначимо, увечері 9 вересня ЗС РФ вперше вдарили по ТРЦ "Мануфактура" в Сумах. Удар стався близько 20 год, коли магазини були заповнені покупцями. На відео з місця подій — люди, які намагаються вибратись з задимленого приміщення, а на вході — пожежа на парковці, де горять машини. Згодом глава Сумської ОВА Олег Григоров повідомив про загибель двох людей: 21-річного хлопця та дівчини. Крім того, була інформація про майже два десятки постраждалих.

У Сумах оголосили жалобу після атаки росіян по торгівельному центру. Тим часом представники ТРЦ написали у соцмережах, що заклад закривається на невизначений термін.

Нагадуємо, в ніч на 10 вересня РФ атакувала Кривий Ріг та Дніпро: Фокус розповів про наслідки російського обстрілу.