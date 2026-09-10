В Сумах РФ повторно ударила по ТРЦ "Мануфактура": начался пожар

Днём 10 сентября Сумы подверглись атаке реактивного дрона РФ, и произошло повторное попадание по торгово-развлекательному центру (ТРЦ) "Мануфактура", сообщили в сети. Городская военная администрация подтвердила атаку — это уже второй удар за последние 24 часа. Каковы последствия повторной воздушной атаки РФ по гражданскому объекту?

Повторный удар РФ по ТРЦ "Мануфактура" произошёл около 14:30, сообщается в материале СМИ "Суспильне". Очевидцы инцидента рассказали, что в месте попадания начался пожар. Позже появилась информация от главы Сумской военно-административной администрации Сергея Кривошеенко. Чиновник подтвердил российскую атаку и заявил, что пострадавших нет.

Сообщение с информацией о последствиях повторного попадания в ТРЦ "Мануфактура" в Сумах в 15:00 появилось на странице Кривошеенко в Facebook.

"Реактивный БПЛА попал в здание торгового центра, который после вчерашнего обстрела был закрыт для проведения восстановительных работ. Удар привел к возгоранию", — говорится в сообщении главы Сумской МВА

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Обстрелы Украины — Кривошеенко о нападении РФ на Сумы 10 сентября Фото: Скриншот

Кривошеенко не публиковал фото или видео с места нового удара РФ по Сумам. И.о. мэра Сум Артем Кобзар пока не сообщал о российской атаке 10 сентября. ГСЧС утром 10 сентября сообщала о российских обстрелах Сумской области: погиб один человек и начался пожар площадью 500 кв. м среди домов, но новых данных о ТРЦ нет.

"Мануфактура" — торгово-развлекательный центр в Сумах общей площадью около 26 тыс. кв. м. ТРЦ расположен в центре города, рядом с рекой Псел и автомобильным мостом. На площадях центра работали магазины "Сильпо", JYSK, Reserved, New Yorker, Cropp, Pandora, Sova и другие.

Обстрелы Украины — что произошло в Сумах 10 сентября

В 14:48 Военно-воздушные силы ВСУ сообщили об угрозе удара реактивных дронов, которые представляли опасность для Сум и Харькова. Тем временем в Сумском районе продолжалась воздушная тревога во время обстрела ТРЦ "Мануфактура": она началась в 12:03 и завершилась в 15:40.

Отметим, что вечером 9 сентября Вооружённые силы РФ впервые нанесли удар по ТРЦ "Мануфактура" в Сумах. Удар произошел около 20 часов, когда магазины были заполнены покупателями. На видео с места событий — люди, пытающиеся выбраться из задымленного помещения, а у входа — пожар на парковке, где горят машины. Впоследствии глава Сумской ОГА Олег Григоров сообщил о гибели двух человек: 21-летнего парня и девушки. Кроме того, поступала информация о почти двух десятках пострадавших.

В Сумах объявили траур после нападения россиян на торговый центр. Между тем представители ТРЦ сообщили в соцсетях, что заведение закрывается на неопределенный срок.

Напоминаем, что в ночь на 10 сентября РФ нанесла удары по Кривому Рогу и Днепру: Фокус рассказал о последствиях российского обстрела.