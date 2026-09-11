Дрони РФ влучили по АЗС у двох районах Києва: що відомо

За попередньою інформацією, у Дніпровському районі зафіксували влучання безпілотника в автозаправну станцію. Служби прямують на місце.

Про це повідомили у Київській міській військові адміністрації.

Атака відбулась зранку 11 вересня. Наразі інформації про наслідки влучання немає.

О 9:45 мер Києва Віталій Кличко заявив про вибухи на Троєщині та роботу протиповітряної оборони, закликавши мешканців залишатися в укриттях.

О 9:51 Кличко повідомив про влучання в АЗС у Дніпровському районі. За його словами, також зафіксували влучання в автозаправну станцію в Оболонському районі.

Інших деталей щодо наслідків влучань мер наразі не повідомив.

Згодом Мер Києва повідомив, що в АЗС в Оболонському районі відбулося повторне влучання.

За попередніми даними КМВА, внаслідок ворожої атаки в Оболонському районі Києва травмувалися двоє людей.

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Обстріл Києва — деталі ударів РФ

Фокус писав про серію російських атак на столицю, що відбулися 9–10 вересня. Зокрема, близько 16:00 у центрі Києва пролунав потужний вибух. Повітряну тривогу в окремих районах увімкнули лише за кілька секунд до прильоту, а в деяких вона взагалі не лунала. За словами очевидців, удар був такої сили, що в будинках затремтіли стіни. На відео з місцевих пабліків зафіксовано момент влучання: реактивний дрона-камікадзе впав у подвір’я просто серед житлової забудови, після чого в небо піднявся стовп густого диму. Мер столиці повідомив про загибель однієї жінки. Водночас у мережі оприлюднили кадри зсередини пошкодженої будівлі: на них видно сходовий майданчик із вибитими вікнами та потрощеними стінами, а підлога суцільно вкрита склом і штукатуркою.

Нагадуємо, вдень 10 вересня росіяни обстріляли Павлоград та влучили у центр багатолюдної вулиці: що відомо про руйнування та постраждалих.