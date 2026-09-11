РФ повторно ударила по 5-этажке в Киеве: поднялся столб дыма, что известно

Вечером 11 сентября российский реактивный дрон поразил здание в Подольском районе, сообщил мэр Киева Виталий Кличко. Речь идет об офисном центре, по которому нанесли удар днем: вероятна повторная атака на офис "Киевстара".

Беспилотник ВС РФ попал в пятиэтажный дом, начался пожар, — написал мэр в Telegram-канале. Информации о пострадавших пока нет.

Незадолго до взрыва и попадания в Подольском районе Киева местные группы в соцсетях сообщили о сигнале воздушной тревоги, прозвучавшем в 18:22. До этого мониторинговые группы предупреждали о реактивном дроне, который заметили над Борисполем, а затем — над Выдубичами, Подолом; также упоминались Демеевка и Жуляны. Около 18:37 появилась информация о взрыве и о возможной работе ПВО, а затем было опубликовано размытое видео с места падения дрона: над точкой удара виден столб дыма. При этом предполагали, что мог произойти удар по ещё одной АЗС, но в Telegram-канале КМВА и мэр написали о повторном попадании в офисное здание.

Видео дня

Обстрел Киева — Кличко о повторном ударе дрона РФ в Подольском районе 11 сентября Фото: Скриншот

Компания "Киевстар" не сообщила, был ли нанесен повторный удар по офису, пострадавшем утром 11 сентября.

Обстрел Киева — подробности повторной атаки РФ 11 сентября

В киевских пабликах опубликовали кадры попадания, произошедшего около 18:00 11 сентября. На видео запечатлен стремительный полет реактивного дрона РФ, удар между жилыми домами и столб дыма и огня, поднявшийся почти на 10 метров. Тем временем Военно-воздушные силы ВСУ сообщили об очередной волне российских беспилотников, атаковавших Украину. В частности, в 18:02 БПЛА заметили возле Славутича, в 18:22 — уже над столицей (взрыв произошел в 18:37), а также в 19:22 (двигался мимо населенного пункта Красятичи на юго-запад, вероятно, в сторону Житомирской трассы). Отметим, что расстояние от Славутича до окраины Киева составляет около 100 км: это расстояние БПЛА преодолел за 20 минут.

Обстрел Киева — Военно-воздушные силы о повторной атаке РФ 11 сентября Фото: Скриншот

Отметим, что Фокус писал об обстреле Киева и ударе реактивного дрона РФ по офисному зданию в Подольском районе. В сети появилось видео со столбами дыма над столичным районом. Позже президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что россияне попали по зданию компании "Киевстар". Как заявила пресс-служба компании, сотрудники не пострадали, мобильная система связи продолжает работу.

Напоминаем, что утром 11 сентября стало известно о попадании дронов РФ в две АЗС в Киеве: военная администрация сообщила о погибших и показала последствия удара.