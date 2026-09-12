Масований обстріл України: понад 50 постраждалих, РФ ударила по АЗС і "Запоріжсталі" (фото)

Президент розповів, що тільки в Одесі під час масованого нічного обстрілу крилатими ракетами та реактивними дронами постражали 37 людей, також жертви є і в інших регіонах України.

"З ночі тривають фактично постійні удари по наших містах і громадах. В Одесі продовжуються аварійно-рятувальні та пошукові роботи на місці пошкодженої російською ракетою багатоповерхівки. Тридцять сім людей постраждало. Пошуки ще двох, станом на зараз безвісти зниклих людей, тривають безперервно", — розповів Зеленський.

Вночі ЗС РФ атакували житловий будинок в Одесі Фото: ДСНС

Також росіяни вранці вдарили дроном по готелю в Чорноморську на Одещині: там поранено одинадцять людей, серед яких шестеро – маломобільні.

У Запорізькій області двоє людей загинули від удару "Шахеда" по житлових будинках. Шестеро людей поранені. Є постраждалі й унаслідок удару по заводу "Запоріжсталь" в Запоріжжі, що підтвердили у преслужбі підприємства.

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"У ніч на 12 вересня росія втретє за останній місяць атакувала "Запоріжсталь" балістичними ракетами. Чотири ракети влучили у виробничий майданчик підприємства, яке після попередніх ударів 11 і 27 серпня досі не відновило виробництво. Четверо працівників отримали травми. Росія цілеспрямовано знищує цивільне підприємство, яке вже зупинене, руйнуючи промисловість, робочі місця та економічну основу країни", — зазначили у компанії.

У Кривому Розі був ракетний удар по критичній інфраструктурі. Троє людей поранені, одна людина загинула.

Росіяни атакували "Запоріжсталь" Фото: Соцмережі

На Київщині поранені двоє людей.

Зеленський підкреслив, що під російськими ударами минулої ночі були десять областей, і в багатьох "досі літають російські ударні дрони". Також зазначив, що були удари по звичайних заправках на Житомирщині та Рівненщині, по локомотивному депо на Одещині.

Сили ППО збили понад 200 повітряних цілей від початку доби.

Наслідки атаки на Запоріжжя Фото: ДСНС

Росіяни атакували Дніпропетровщину Фото: ДСНС

"Коли росіяни ось так неприховано перетворюють звичайних людей на цілі своїх терористичних атак, прикро, що реакція сильних світу не відповідає рівню російської ескалації. Гідна відповідь, яка дійсно має шанси зупинити вбивства й захистити людей, завжди спільна. Я вдячний кожному, хто допомагає Україні з антибалістикою. Кожному, хто робить тиск на Росію відчутним. І кожному, хто допомагає українцям та українкам, де б вони не були", — написав Зеленський.

Нагадаємо, Фокус писав про масований обстріл Одеси в ніч на 12 вересня. Згодом відома тенісистка Даяна Ястрембська повідомила, що її квартира в атакованому ЖК зруйнована.

Тим часом через безпекову ситуацію поїзди тимчасово не ходитимуть до Сум. Пасажирів доставлятимуть до Конотопу, звідки вони на автобусах діставатимуться обласного центру.