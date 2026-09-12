РФ атакувала Рівненську область: Дубно частково лишилось без світла
Повідомляється і про знеструмлення у Рівненському районі. Про постраждалих нині не повідомлялось.
"Частина Дубна залишилася без світла внаслідок повітряної атаки ворога. Також є знеструмлення у Рівненському районі", — повідомив очільник Рівненської ОВА Олександр Коваль.
Нині енергетики вже працюють над відновленням електропостачання. Люди не постраждали.
Місцеві пабліки повідомляють про пожежу в місті: над Дубно піднімається стовп диму.
Близько опівдня Коваль повідомляв, що росіяни атакували автозаправну станцію у Рівненській області.
Повітряна тривога досі триває у трьох районах області: Вараському, Рівненському та Сарненському.
Повітряні сили ЗСУ вдень повідомляли, що за 12 вересня вже збили 336 із 410 ударних дронів, запущених Росією.
Нагадаємо, вдень 12 вересня росіяни вдарили по пасажирському потягу у Луцьку.
А у ніч на суботу 12 вересня ЗС РФ атакували українські міста балістичними, крилатими та керованими авіаційними ракетами, а також БПЛА різних типів.