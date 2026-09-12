Россия нанесла удар по Ровненской области: Дубно частично осталось без света

Сообщается также об отключении электричества в Ровненском районе. О пострадавших пока не сообщалось.

"Часть Дубны осталась без света в результате воздушного удара противника. Также наблюдается отключение электроэнергии в Ровненском районе", — сообщил глава Ровенской областной государственной администрации Александр Коваль.

В настоящее время энергетики уже работают над восстановлением электроснабжения. Пострадавших нет.

Местные группы в соцсетях сообщают о пожаре в городе: над Дубно поднимается столб дыма.

Около полудня Коваль сообщил, что россияне атаковали автозаправочную станцию в Ровненской области.

Воздушная тревога по-прежнему действует в трёх районах области: Варашском, Ровненском и Сарненском.

Видео дня

Воздушные силы ВСУ днём сообщили, что за 12 сентября уже сбили 336 из 410 ударных дронов, запущенных Россией.

Напомним, днём 12 сентября россияне нанесли удар по пассажирскому поезду в Луцке.

А в ночь на субботу, 12 сентября, Вооружённые силы РФ нанесли удары по украинским городам, применив баллистические, крылатые и управляемые авиационные ракеты, а также БПЛА различных типов.