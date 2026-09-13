Російські безпілотники атакують західні регіоні країни: що відомо про наслідки

Російські війська продовжують атакувати Україну безпілотниками. Під ударом, зокрема, опинилися західні регіони країни.

Збройні сили РФ протягом ночі та ранку неділі, 13 вересня, запустили по Україні 454 безпілотника різних типів та неназвану кількість малогабаритних крилатих ракет з реактивним двигуном "Бандероль". Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Протиповітряна оборона збила переважну кількість ворожих цілей, але влучання та падіння збитих уламків загалом було зафіксовано на 20 локаціях.

Івано-Франківська область

Міській голова Івано-Франківська Руслан Марцинків повідомляв про роботу ППО та травмовану людину, життю якої небезпека не загрожує.

Мер попереджав, що під час тривоги у місті не працював вокзал та громадський транспорт.

Будинок у місті після атаки БПЛА Фото: соцмережi Будинок у місті після атаки БПЛА

Пізніше Марцинків повідомив про пошкодження житлового будинку та зазначив, що, попередньо, травмованих немає.

Видео дня

Хмельницька область

Сили ППО збили ворожий дрон й внаслідок падіння уламків на території одного з підприємств у Хмельницькому районі виникла пожежа, повідомив глава ОВА Сергій Тюрін.

Також він зазначив, що інформація про загиблих та травмованих не надходила.

Львівська область

У Стрию є влучання у багатоквартирний будинок біля об'їзної, господарські і житлову будівлі біля вокзалу, а також господарську будівля школи в районі Нового світу, поінформували у міській раді.

Стіна будинку після влучання Фото: соцмережі

Жертв внаслідок атаки немає.

Дитячий садок Фото: скріншот

Львівські канали пишуть, що у Стрию один з ударів прийшовся за 15 метрів від дитячого садочка.

Волинська область

У мережі розповсюджується відео, як БПЛА вибухає, влучивши у пасажирський потяг. Стверджується, що кадри зняті біля польського кордону, на залізничній станції "Ягодин" на Волині.

Удар БПЛА у потяг Фото: скріншот Удар БПЛА у потяг Фото: Скріншот

Тернопільська область

У Тернополі є влучання в об’єкт інфраструктури, відомо про одного потерпілого, повідомив міський голова Сергій Надал. На місці події працюють рятувальники, також тимчасово перекрито рух на "горбатому" мості обласного центру.

Також тривогу оголошували у Рівненській області, але про наслідки атаки офіційні органи влади та надзвичайні служби на момент публікації матеріалу не повідомляли.

Нагадаємо, збройні сили РФ, ймовірно, завдали удару безпілотником по автозаправній станції, яка знаходиться поряд з міжнародним пунктом пропуску "Ягодин" на кордоні з Польщею.

Фокус писав, що вночі проти 13 вересня російські окупанти здійснили удари по низці українських міст з використанням БПЛА.