Росія атакувала АЗС біля пункту пропуску на кордоні з Польщею: палають фури

Росіяни вдарили по заправці біля кордону з Польщею. На території АЗС виникла пожежа.

У ніч на неділю, 13 вересня, збройні сили РФ, ймовірно, завдали удару безпілотником по автозаправній станції, яка знаходиться поряд з міжнародним пунктом пропуску "Ягодин" на кордоні з Польщею. Про це повідомляють телеграм-канали та публікують відповідні кадри.

Повідомляється, що на території АЗС спалахнула масштабна пожежа. Також зайнялися вантажні автомобілі, які були припарковані на території.

Пожежа на АЗС Фото: скріншот

Зазначимо, що офіційного підтвердження чи спростування інформації щодо влучання у АЗС біля польського кордону немає. Також невідомі наслідки атаки.

Західне регіональне управління Держприкордонслужби України повідомляло, що у пункті пропуску "Ягодин" пропуск пішоходів не здійснюється, а пропуск легкових авто не здійснюється тимчасово.

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А у Польщі через атаки російських безпілотників на заході України піднімали авіацію. Як інформувало Оперативне командування Збройних сил Польщі, у повітряному просторі діяв військовий гелікоптер, який виконував моніторинг ситуації.

Зазначимо, Повітряні сили інформували, що у ніч на 13 вересня противник атакував українські міста 453 БПЛА різних типів та баражуючими боєприпасами S8000 "Бандероль".

Фото: Повітряні сили ЗСУ

Протиповітряною обороною було збито або подавлено 405 ворожих БпЛА та 4 "Бандеролі". Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 13 локаціях, а також падіння збитих уламків на 7 локаціях.

Нагадаємо, вночі проти 13 вересня російські окупанти здійснили удари по низці українських міст з використанням БПЛА.

Фокус писав, що 12 вересня росіяни атакували залізницю у Волинській області. Влучання по залізничній інфраструктурі було зафіксовано у Луцьку.