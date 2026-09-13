Росія атакувала АЗС біля пункту пропуску на кордоні з Польщею: палають фури
Росіяни вдарили по заправці біля кордону з Польщею. На території АЗС виникла пожежа.
У ніч на неділю, 13 вересня, збройні сили РФ, ймовірно, завдали удару безпілотником по автозаправній станції, яка знаходиться поряд з міжнародним пунктом пропуску "Ягодин" на кордоні з Польщею. Про це повідомляють телеграм-канали та публікують відповідні кадри.
Повідомляється, що на території АЗС спалахнула масштабна пожежа. Також зайнялися вантажні автомобілі, які були припарковані на території.
Зазначимо, що офіційного підтвердження чи спростування інформації щодо влучання у АЗС біля польського кордону немає. Також невідомі наслідки атаки.
Західне регіональне управління Держприкордонслужби України повідомляло, що у пункті пропуску "Ягодин" пропуск пішоходів не здійснюється, а пропуск легкових авто не здійснюється тимчасово.
А у Польщі через атаки російських безпілотників на заході України піднімали авіацію. Як інформувало Оперативне командування Збройних сил Польщі, у повітряному просторі діяв військовий гелікоптер, який виконував моніторинг ситуації.
Зазначимо, Повітряні сили інформували, що у ніч на 13 вересня противник атакував українські міста 453 БПЛА різних типів та баражуючими боєприпасами S8000 "Бандероль".
Протиповітряною обороною було збито або подавлено 405 ворожих БпЛА та 4 "Бандеролі". Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 13 локаціях, а також падіння збитих уламків на 7 локаціях.
Нагадаємо, вночі проти 13 вересня російські окупанти здійснили удари по низці українських міст з використанням БПЛА.
Фокус писав, що 12 вересня росіяни атакували залізницю у Волинській області. Влучання по залізничній інфраструктурі було зафіксовано у Луцьку.