Россия атаковала АЗС возле пункта пропуска на границе с Польшей: горят грузовики

Россияне нанесли удар по заправке у границы с Польшей. На территории АЗС возник пожар.

В ночь на воскресенье, 13 сентября, вооруженные силы РФ, вероятно, нанесли удар с помощью беспилотника по автозаправочной станции, расположенной рядом с международным пунктом пропуска "Ягодин" на границе с Польшей. Об этом сообщают Telegram-каналы и публикуют соответствующие кадры.

Сообщается, что на территории АЗС разгорелся масштабный пожар. Также загорелись грузовые автомобили, которые были припаркованы на территории.

Пожар на АЗС Фото: скриншот

Отметим, что официального подтверждения или опровержения информации о попадании в АЗС возле польской границы нет. Также неизвестны последствия атаки.

Западное региональное управление Госпограничной службы Украины сообщило, что в пункте пропуска "Ягодин" пропуск пешеходов не осуществляется, а пропуск легковых автомобилей временно приостановлен.

Видео дня

А в Польше из-за атак российских беспилотников на западе Украины поднимали авиацию. Как сообщило Оперативное командование Вооружённых сил Польши, в воздушном пространстве действовал военный вертолёт, который осуществлял мониторинг ситуации.

Отметим, что Военно-воздушные силы сообщили, что в ночь на 13 сентября противник атаковал украинские города с помощью 453 БПЛА различных типов и баражирующих боеприпасов S8000 "Бандероль".

Фото: Воздушные силы ВСУ

Силами противовоздушной обороны были сбиты или подавлены 405 вражеских БПЛА и 4 "Бандероли". Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника в 13 точках, а также падение обломков сбитых аппаратов в 7 точках.

Напомним, в ночь на 13 сентября российские оккупанты нанесли удары по ряду украинских городов с использованием БПЛА.

Фокус писал, что 12 сентября россияне атаковали железную дорогу в Волынской области. Попадания по железнодорожной инфраструктуре были зафиксированы в Луцке.