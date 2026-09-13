"В двух километрах от границы с Польшей": в "Укрзализныце" подтвердили атаку на поезд

Россияне пытаются разрушить объекты железной дороги на западе страны. Атаки продолжаются уже второе сутки подряд, сообщили в компании-перевозчике.

В воскресенье утром, 13 сентября, ВС РФ нанесли удар по локомотиву пассажирского поезда. Об этом сообщили в "Укрзализныце".

Нападение произошло на Волыни, всего в двух километрах от границы с Польшей.

Отмечается, что мониторинговая группа заблаговременно предупредила поездную бригаду об угрозе со стороны беспилотников, благодаря чему никто не пострадал.

"Продолжаем отслеживать угрозы с воздуха, обеспечивать движение поездов и принимать все возможные меры для обеспечения безопасности пассажиров и железнодорожников", — говорится в сообщении "УЗ".

Глава "Укрзализныци" Александр Перцовский сообщил, что россияне непрерывно атакуют депо, станции и подвижной состав компании, но команды, дежурящие на местах, отслеживают ситуацию, реагируют и эвакуируют пассажиров до объявления о безопасности, обеспечивая движение.

Видео дня

Пока что обходится без пострадавших Александр Перцовский

Напомним, ранее в сети появились кадры, на которых видно, как БПЛА взрывается, попав в пассажирский поезд. Утверждалось, что видео было снято недалеко от польской границы, на железнодорожной станции "Ягодин" в Волынской области.

Фокус сообщал, что в субботу, 12 сентября, вооружённые силы Российской Федерации нанесли удары по железнодорожным объектам в Киевской и Волынской областях Украины. Попадания были зафиксированы в городах Фастов и Луцк.

Добавим, что из-за сложившейся ситуации с безопасностью "Укрзализныця" временно отменила поезда до Сум. Пассажиров будут доставлять до Конотопа, откуда они на автобусах будут добираться до областного центра.