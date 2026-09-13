"За два кілометри від кордону з Польщею": в "Укрзалізниці" підтвердили атаку по потягу

Росіяни намагаються зруйнувати об'єкти залізниці на заході країни. Атаки відбуваються вже другу добу поспіль, зазначили у компанії-перевізнику.

У неділю вранці, 13 вересня, ЗС РФ завдали удару по локомотиву пасажирського поїзда. Про це повідомили в "Укрзалізниці".

Атака відбулася на Волині, лише за два кілометри від кордону з Польщею.

Наголошується, що моніторингова група завчасно попередила поїзну бригаду про загрозу безпілотників, завдяки чому ніхто не постраждав.

"Продовжуємо моніторити повітряні загрози, забезпечувати рух поїздів та вживати максимальних заходів для безпеки пасажирів і залізничників", — йдеться у повідомленні "УЗ".

Глава "Укрзалізниці" Олександр Перцовський повідомив, що росіяни безперервно атакують депо, станції та рухомий склад компанії, але команди, які чергують на місцях, моніторять, реагують та евакуюють пасажирів до оголошення безпеки, забезпечуючи рух.

Видео дня

Проходимо наразі без постраждалих Олександр Перцовський

Нагадаємо, раніше у мережі публікували кадри, як БПЛА вибухає, влучивши у пасажирський потяг. Стверджувалося, що відео було знято біля польського кордону, на залізничній станції "Ягодин" у Волинській області.

Також Фокус писав, що в суботу, 12 вересня, збройні сили Російської Федерації атакували залізницю у Київській та Волинській областях України. Влучання були зафіксовані у у місті Фастів та Луцьку.

Додамо, що через безпекову ситуацію "Укрзалізниця" тимчасово скасувала поїзди до Сум. Пасажирів доставлятимуть до Конотопу, звідки вони на автобусах діставатимуться обласного центру.