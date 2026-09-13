"Нехай атакує інші цілі": Трамп закликав Зеленського не бити по російських НПЗ (відео)

Президент США Дональд Трамп закликав президента України Володимира Зеленського припинити удари по російських нафтопереробних об’єктах.

За словами глави Білого дому, українські атаки спричиняють дефіцит дизельного палива. Ця заява пролунала під час спілкування з журналістами на полях турніру Irish Open, який відбувається в його гольф-клубі в Дунбезі (Ірландія), повідомляє The Washington Post.

Коли один із репортерів запитав Трампа, чи спілкувався він із Зеленським після своєї нещодавньої розмови з президентом Росії Володимиром Путіним, той відповів:

"Пану Зеленському потрібно зробити одне: припинити виводити з ладу об’єкти з виробництва дизельного палива в Росії. Нехай він атакує інші цілі, але не об’єкти з виробництва дизельного палива, оскільки через це виникає його дефіцит".

Видео дня

Буквально цієї ночі, 13 вересня, українські безпілотники атакували великий нафтопереробний завод у Слов'янську-на-Кубані (Краснодарський край). У ГУР МО заявили, що удар було завдано по НПЗ "Слов'янськ-ЕКО". Безпілотники атакували ключову установку з переробки нафти та резервуарний парк підприємства, спричинивши масштабну пожежу, яку було видно за десятки кілометрів.

Влада Краснодарського краю повідомила, що в результаті удару по "підприємству" у Слов'янську-на-Кубані постраждали троє людей, було пошкоджено нафтопровід і сталася пожежа.

Наслідки удару по НПЗ у Слов"янську-на-Кубані

У Нижньокамську, куди Україна вже двічі завдавала ударів, розташований великий комплекс нафтопереробних, нафтохімічних, а також гумотехнічних і полімерних підприємств, зокрема одні з найбільших у Росії об’єктів такого типу.

Удари нашої країни по об’єктах на великій відстані спрямовані проти російської нафтогазової галузі, яка, за твердженням Києва, не тільки фінансує війну проти України, а й безпосередньо забезпечує її паливом. У результаті успішних ударів Сил оборони по НПЗ у російських регіонах запровадили обмеження на продаж палива в Росії, незважаючи на те, що країна є одним із ключових експортерів нафти та газу.

У відповідь РФ продовжує руйнувати цивільну інфраструктуру в Україні, а також знову посилила удари по енергетиці та бізнесу. Крім того, російські терористи цілеспрямовано атакують дронами житлові будинки, цивільні автомобілі та потяги.

З недавнього часу РФ почала наносити удари по прикордонних пунктах в Україні, щоб зірвати постачання допомоги від союзників.

Нагадаємо, Бориса Джонсона евакуювали з поїзда через атаку українських дронів.

Також повідомлялося, що дрони атакували НПЗ у Татарстані. За попередніми даними, у Нижньокамську чули вибухи та фіксували проліт безпілотників.