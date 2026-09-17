Київ отримав статус зони підвищеного ризику: що це дає жителям столиці та області

Столицю України та область віднесли до територій підвищеного ризику в межах державної програми страхування воєнних ризиків. Завдяки цьому місцевий бізнес зможе отримати компенсації за майно, пошкоджене чи знищене внаслідок російських атак.

Рішення про розширення програми ухвалив Кабінет міністрів, повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький. За його словами, уряд хоче, щоб підприємці швидше отримували компенсації та мали більше інструментів захисту, адже удари по цивільній інфраструктурі не припиняються.

Очільник уряду зазначив, що російська армія щодня атакує підприємства, склади та логістичні об'єкти, завдаючи економіці відчутних збитків. У проєкті державного бюджету на 2027 рік Кабмін уже заклав окрему статтю видатків на страхування воєнних ризиків. Проте чекати нового року в уряді не стали і вирішили вдосконалити чинну програму вже зараз.

Відтепер столиця та область офіційно мають статус територій підвищеного ризику. Це відкриває підприємствам доступ до компенсацій у разі пошкодження або знищення майна.

Змінилися й інші умови. Граничний розмір компенсації страхової премії для одного підприємства зріс із 3 до 5 мільйонів гривень на рік. Крім того, програма тепер поширюється і на орендоване майно, а вимоги до страхових договорів спростили.

Нагадаємо, унаслідок російської атаки було пошкоджено об'єкти "Київводоканалу", через що в столиці виникли перебої з водопостачанням. Є постраждалі.

Також повідомлялося, що Україна та Росія справді повернулися до переговорів про можливе енергетичне перемир'я. Однак Путін не збирається погоджуватися на таку домовленість, доки не настане зима.