ЗС РФ ударили по поїзду в Харківській області: є загиблий, багато поранених

Вранці 18 вересня російські терористичні війська атакували приміський електропоїзд у Харківській області.

У результаті цілеспрямованого удару дрона одна людина загинула, ще вісім отримали поранення різного ступеня тяжкості, повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій.

Трагедія сталася на одній із залізничних станцій на території Нововодолазької громади Харківського району.

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Після атаки загорівся вагон. Рятувальники вже загасили вогонь.

В "Укрзалізниці" підтвердили черговий терористичний напад на поїзд. За інформацією прес-служби, двоє пасажирів постраждали, оскільки не відійшли на безпечну відстань після того, як було оголошено евакуацію у зв’язку з загрозою.

У УЗ наголосили, що в таких випадках слід відійти від поїзда щонайменше на 200 метрів.

Видео дня

Нагадаємо, у мережі опублікували фото того, що залишилося від електропоїзда, який стояв на станції "Миколаївська Слобідка" у Дніпровському районі Києва, куди в ніч на 17 вересня влучила балістична ракета.

16 вересня міністр з питань відновлення, інфраструктури та транспорту України Микола Калашник під час засідання комітету Верховної Ради з питань транспорту та інфраструктури повідомив, що з початку 2026 року російські атаки пошкодили 310 локомотивів "Укрзалізниці".

Загалом же з початку повномасштабної війни Росія пошкодила або знищила в Україні понад 500 залізничних локомотивів, і зараз компанія втрачає від 37 до 40 локомотивів щомісяця.

Нагадаємо, як відтепер курсуватимуть потяги в Україні під час тривог.

Також повідомлялося про те, як можна боротися з терором РФ на залізницях України.