Для пассажиров изменили правила: как теперь будут курсировать поезда в Украине во время тревог

В Украине изменили порядок движения поездов во время воздушных атак — отныне отмена отправления и высадка пассажиров будут производиться только при красном уровне угрозы.

Кабинет министров Украины определил новый порядок работы железнодорожных вокзалов и движения поездов во время воздушных атак. Теперь действия сотрудников вокзалов, станций и пассажиров будут зависеть от того, какой уровень угрозы объявлен — желтый или красный. Об этом сообщил премьер-министр Украины Сергей Корецкий.

Соответствующие правила правительство утвердило постановлением № 1129 от 15 сентября 2026 года.

Что будет при желтом уровне

Если объявлен желтый уровень воздушной угрозы, движение поездов продолжается. Также разрешается прием и отправка поездов, проведение необходимых технологических операций, а пассажиры могут осуществлять посадку и высадку на вокзалах, станциях и платформах.

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При этом пассажиров необходимо проинформировать об уровне опасности и расположении ближайших укрытий. Находиться на вокзале, станции или платформе во время "желтого" уровня люди могут по собственному усмотрению.

То есть сама по себе желтая тревога не будет означать автоматическую остановку поездов или запрет на посадку.

Что изменится при "красном" уровне

В случае введения красного уровня угрозы будет действовать иной порядок. В этом случае посадка и высадка пассажиров будут приостановлены.

Пассажиры, посетители вокзалов и сотрудники железной дороги должны будут укрыться в ближайших убежищах. Таким образом, в случае повышенной угрозы приоритетом становится нахождение людей в защищённых местах, а не продолжение пассажирских операций на платформах.

Почему правительство изменило правила

Новые правила стали частью более широкого изменения подхода к работе транспорта во время воздушных атак. В начале сентября правительство ввело деление воздушных тревог на два уровня: желтый — в случае атаки дронов, красный — при повышенной угрозе ракетного или комбинированного удара.

Ранее Минразвития и "Укрзалізниця" уже сообщали, что работают над новой системой реагирования на длительные атаки. Среди предложенных мер были круглосуточная работа вокзалов, рассредоточение поездов и пассажиров, предотвращение одновременного прибытия нескольких поездов на соседние платформы и сокращение времени посадки и высадки.

Эти изменения имеют особое значение на фоне регулярных атак РФ на железнодорожную инфраструктуру.

Кстати, помимо изменения расписаний движения, правительство поручило расширить и организовать беспрепятственный доступ к бомбоубежищам на территории всех вокзалов и железнодорожных станций.

В целях обеспечения порядка и безопасности граждан Министерство внутренних дел совместно с Национальной полицией усилит охрану объектов инфраструктуры и будет сопровождать процесс эвакуации пассажиров в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.

Правительство также определило дополнительные требования к работе вокзалов и станций. "Укрзалізниці" рекомендовали утвердить отдельный порядок действий сотрудников в случае объявления желтого или красного уровня угрозы.

Пассажиров необходимо оперативно информировать об изменении уровня опасности через громкоговорители, информационные табло, сайт и мобильное приложение. Кроме того, людям следует объяснять, где находятся ближайшие укрытия и как к ним добраться.

Напомним, в ночь на 17 сентября российские войска атаковали железнодорожную инфраструктуру Украины, в частности, повредили вокзал в Берестине Харьковской области. Пассажиры и сотрудники станции во время удара находились в укрытиях, поэтому, по данным "Укрзалізниці", никто не пострадал. В то же время в сети появились сообщения о якобы нападении на поезд, а из-за повреждений инфраструктуры часть рейсов пришлось перевести на резервные маршруты.

Также мы писали, что бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и советник канцлера Германии Гюнтер Сауттер могли подвергнуться российской атаке во время поездки из Украины в Польшу. Российский дрон атаковал локомотив пассажирского поезда на Волыни примерно в двух километрах от польской границы, однако никто не пострадал. После удара пассажиры спецпоезда, среди которых были европейские политики, дипломаты и чиновники, были эвакуированы.

Кроме того, 12 сентября российские войска нанесли удары по объектам железнодорожной инфраструктуры в Киевской и Волынской областях. Попадания были зафиксированы в Фастове и Луцке.