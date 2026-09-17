Пасажирам змінили правила: як по-новому курсуватимуть поїзди в Україні під час тривог

В Україні змінили порядок руху поїздів під час повітряних атак — відтепер зупиняти відправлення та висаджувати пасажирів будуть лише за червоного рівня загрози.

Кабінет Міністрів України визначив новий порядок залізничних вокзалів та руху поїздів під час повітряних атак. Тепер дії працівників вокзалів, станцій та пасажирів залежатимуть від того, який рівень загрози оголошено — жовтий чи червоний. Про це повідомив прем'єр-міністр України Сергій Корецький.

Відповідні правила уряд затвердив постановою №1129 від 15 вересня 2026 року.

Що буде за жовтого рівня

Якщо оголошено жовтий рівень повітряної загрози, рух поїздів продовжується. Дозволяється також приймання та відправлення поїздів, проведення необхідних технологічних операцій, а пасажири можуть здійснювати посадку та висадку на вокзалах, станціях і платформах.

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При цьому пасажирів мають поінформувати про рівень загрози та розташування найближчих укриттів. Перебувати на вокзалі, станції чи платформі під час жовтого рівня люди можуть за власним рішенням.

Тобто сама по собі жовта тривога не означатиме автоматичної зупинки поїздів або заборони на посадку.

Що зміниться за червоного рівня

Інший порядок діятиме під час червоного рівня загрози. У цьому випадку посадку та висадку пасажирів припинятимуть.

Пасажири, відвідувачі вокзалів і працівники залізниці повинні будуть пройти до найближчих укриттів. Таким чином, під час більш високої загрози пріоритетом стає перебування людей у захищених місцях, а не продовження пасажирських операцій на платформах.

Чому уряд змінив правила

Нові правила стали частиною ширшої зміни підходу до роботи транспорту під час повітряних атак. На початку вересня уряд запровадив поділ повітряних тривог на два рівні: жовтий — у разі атаки дронів, червоний — за підвищеної загрози ракетного або комбінованого удару.

Раніше Мінрозвитку та "Укрзалізниця" вже повідомляли, що працюють над новою системою реагування на тривалі атаки. Серед запропонованих заходів були цілодобова робота вокзалів, розосередження поїздів і пасажирів, уникнення одночасного прибуття кількох поїздів на сусідні платформи та скорочення часу посадки й висадки.

Зміни мають особливе значення на тлі регулярних атак РФ по залізничній інфраструктурі.

До речі, крім зміни графіків руху, уряд доручив розширити та облаштувати безперешкодний доступ до бомбосховищ на території всіх вокзалів та залізничних станцій.

Для забезпечення порядку та безпеки громадян Міністерство внутрішніх справ разом із Національною поліцією посилять охорону об'єктів інфраструктури та супроводжуватимуть процес евакуації пасажирів у разі виникнення надзвичайних ситуацій.

Уряд також визначив додаткові вимоги до роботи вокзалів і станцій. "Укрзалізниці" рекомендували затвердити окремий порядок дій працівників у разі оголошення жовтого або червоного рівня загрози.

Пасажирів мають оперативно повідомляти про зміну рівня небезпеки через гучномовці, інформаційні табло, сайт та мобільний застосунок. Також людям повинні пояснювати, де розташовані найближчі укриття та як до них пройти.

Нагадаємо, у ніч проти 17 вересня російські війська атакували залізничну інфраструктуру України, зокрема пошкодили вокзал у Берестині Харківської області. Пасажири та працівники станції під час удару перебували в укриттях, тому, за даними "Укрзалізниці", ніхто не постраждав. Водночас у мережі з’явилися повідомлення про нібито атаку на поїзд, а через пошкодження інфраструктури частину рейсів довелося перевести на резервні маршрути.

Також ми писали, що експрем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон та радник канцлера Німеччини Гюнтер Сауттер могли опинитися під російською атакою під час поїздки з України до Польщі. Російський дрон атакував локомотив пасажирського поїзда на Волині приблизно за два кілометри від польського кордону, однак ніхто не постраждав. Після удару пасажирів спецпотяга, серед яких були європейські політики, дипломати та посадовці, евакуювали.

А ще 12 вересня російські війська завдали ударів по об’єктах залізничної інфраструктури у Київській та Волинській областях. Влучання зафіксували у Фастові та Луцьку.