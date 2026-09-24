Может исчезнуть не только свет: что будет с водой и канализацией после ударов РФ

Отключение электрики затронет не только квартиры. Олег Попенко рассказал, какие городские системы зависят от электричества.

Россия бьет по энергетике. В ночь на 24 сентября вражеская армия в очередной раз атаковала энергетическую инфраструктуру Украины. В ряде областей уже произошли новые отключения электроэнергии. Об этом сообщили в НЭК "Укрэнерго".

Эксперт по жилищно-коммунальному хозяйству, тарифам и вопросам коммунального обслуживания Олег Попенко объяснил Фокусу, к каким последствиям для украинцев может привести повреждение крупных подстанций и почему эти последствия выйдут далеко за рамки проблем с электроснабжением.

Где нет света

По информации "Укрэнерго", в результате российских атак на энергетическую инфраструктуру по состоянию на утро 24 сентября зафиксированы новые отключения электроэнергии в Донецкой, Днепропетровской, Запорожской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Одесской и Винницкой областях.

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В "Укрэнерго" отметили, что аварийно-восстановительные работы начаты там, где это позволяет ситуация с безопасностью.

"Энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение всех оставшихся без электричества абонентов", — заявили в НЭК "Укрэнерго".

В то же время компания не уточнила, какие именно энергетические объекты были повреждены — подстанции, линии электропередачи или другое оборудование.

На фоне ночной атаки "Укрэнерго" также сообщило, что 24 сентября по Украине не прогнозируется плановых ограничений потребления электроэнергии, однако потребителей призвали экономно использовать электроэнергию с 10:00 до 22:00.

Отметим, что массированная атака РФ стала одной из крупнейших за последнее время. По данным Военно-воздушных сил, Россия применила 282 ударных дрона и ракеты, в том числе "Цирконы" и баллистические ракеты. Попадания зафиксированы в 13 местах, еще в 10 местах упали обломки.

Удары по подстанциям — это не только вопрос освещения

Эксперт Олег Попенко пояснил, что крупные электрические подстанции магистральной сети имеют гораздо более широкое значение, чем просто обеспечение электроэнергией отдельного предприятия или города.

Олег Попенко , эксперт по жилищно-коммунальному хозяйству, тарифам и вопросам коммунального обслуживания.

Российские удары по энергетической инфраструктуре могут иметь последствия, выходящие далеко за рамки перебоев с электроснабжением. Повреждение крупных подстанций, обеспечивающих передачу электроэнергии между регионами, может повлиять на работу водоканалов и других объектов критически важной инфраструктуры.

По его словам, в таком случае речь идет о возможности обеспечивать электроэнергией целые регионы.

Эксперт привел пример крупной подстанции, повреждение которой ранее существенно затрудняло передачу электроэнергии. По его словам, подобные объекты имеют критическое значение для стабильности электроснабжения регионов.

Что будет с водоснабжением и водоотведением

Именно в этой сфере удары по энергетической инфраструктуре могут напрямую ощутить жители многоэтажных домов.

Водоканалы зависят от электроэнергии для работы насосов, систем подготовки и подачи воды, а также оборудования, обеспечивающего водоотведение. Поэтому длительные проблемы с электроснабжением могут привести к перебоям не только со светом, но и с водой и канализацией.

На данный момент нет подтвержденных данных о прямом поражении российскими ударами конкретного водозабора, насосной станции, очистных сооружений или магистрального водопровода 23–24 сентября, однако, по словам Попенко, в такой ситуации ключевым вопросом становится наличие резервного питания.

"То есть речь идет в целом о наличии резервных источников питания, теплоснабжения и водоснабжения. В многоквартирных домах везде должны быть резервные источники питания", — пояснил он.

Таким образом, потенциальная цепочка последствий может выглядеть следующим образом:

повреждение энергетического объекта;

ограничение передачи электроэнергии в регион;

проблемы с энергоснабжением критически важной инфраструктуры;

перебои в работе насосного оборудования;

проблемы с водоснабжением и водоотведением.

В то же время это не означает, что после каждого повреждения подстанции вода автоматически исчезнет. Все зависит от конкретной схемы электроснабжения, резервных источников питания и масштабов повреждения.

Восстановление может занять несколько недель

По словам эксперта, восстановить поврежденную подстанцию возможно, однако сроки зависят от характера и масштаба разрушений.

"Можно ли восстановить подстанцию? Можно. Мы проходили через это за последние 4,5 года, мы проходили через это много раз. Это была и осень 2022 года, и 2023 года, и весна 2024 года, но скорость ремонта будет зависеть от количества попаданий и серьезности повреждений", — сказал Попенко.

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"Как быстро восстановить? Здесь уже речь идет о попаданиях, о количестве попаданий и серьезности повреждений", — отметил он.

Попенко напомнил о случаях, когда восстановление крупных энергетических объектов занимало значительно больше времени, чем несколько дней.

"Поэтому в каждой конкретной ситуации я не могу вам сказать, что там все восстановится за день или за два. Речь может идти о том, что на восстановление уйдет и неделя, и две", — подчеркнул эксперт.

По его словам, многое зависит также от того, насколько защищен объект и выдержат ли сооружения повторные удары.

Возможны ли длительные отключения электричества?

Если повреждения приведут к существенному ограничению подачи электроэнергии в регион, потребители могут столкнуться с длительными отключениями.

"А в случае попаданий речь идет о тех регионах, куда будет ограничена подача электроэнергии; речь может идти и о определенных долгосрочных отключениях, когда электроэнергия в регионы будет поступать по 4–6 часов. Может быть по-разному", — пояснил Попенко.

То есть в случае масштабного повреждения энергетической инфраструктуры проблема будет заключаться не в однократном отключении на несколько часов, а в необходимости подавать электроэнергию по ограниченному графику в течение длительного времени.

Эксперт допускает и гораздо худший сценарий.

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"Ситуация может развиваться совершенно непредсказуемо. Например, если удары приведут к полному разрушению всех сооружений, в том числе этих подстанций, то речь может идти о том, что в некоторых регионах вообще не будет света. И такие региональные отключения электроэнергии также могут нас ожидать", — сказал он.

Какие риски на этот раз грозят жителям Украины

Если повреждения энергетической инфраструктуры удастся быстро локализовать и восстановить электроснабжение, жителей ждет локальное отключение электроэнергии. В случае масштабного разрушения крупных узлов передачи электроэнергии нас ждут:

более длительные отключения электроэнергии;

ограничения в работе предприятий и объектов критической инфраструктуры;

перебои в работе насосов водоканалов;

риск временных проблем с централизованным водоснабжением;

перебои в работе систем водоотведения;

проблемы с отоплением, если его системы зависят от электропитания;

необходимость использования резервных источников питания.

Как отмечает эксперт, конкретные последствия для каждого города или области зависят от того, какой именно энергетический объект поврежден, от его роли в региональной сети, наличия резервных схем и масштаба разрушений.

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Тяговые подстанции — отдельная угроза

В Сети также обсуждают угрозу ударов по тяговым подстанциям на фоне информации о возможных целях будущих ударов по Киеву и области. Об этом, в частности, говорилось в сообщении Telegram-канала "Николаевский Ванек". И хотя официального подтверждения того, что именно эти объекты были повреждены во время последней атаки, на момент написания материала нет, следует отметить, что тяговые подстанции обеспечивают электроэнергией электрифицированную железную дорогу, поэтому если такая инфраструктура выходит из строя, это может затруднить движение поездов, вызвать задержки или изменение работы отдельных маршрутов. В случае масштабных повреждений проблемы могут возникнуть и с перевозкой грузов, а также с городскими службами, которые зависят от электроснабжения.

Тяговые подстанции являются ключевыми объектами железнодорожной инфраструктуры, которые понижают напряжение с магистральных линий электропередачи и подают ток в контактную сеть для движения электровозов

Вода может исчезнуть из-за остановки насосов

Поскольку городские системы водоснабжения используют электрические насосы для подачи и перекачки воды, работа насосных систем может приостановиться. Особенно чувствительны к длительным отключениям многоэтажные дома, где для подачи воды также могут использоваться подкачивающие насосы.

Возможны проблемы и с водоотведением

Канализационные насосные станции также нуждаются в электроэнергии для перекачки сточных вод на очистные сооружения. Длительное отключение электроэнергии может нарушить их работу, поэтому водоканалам необходимы резервные источники питания.

Именно на необходимости таких резервных источников акцентирует внимание Олег Попенко. По его словам, этот вопрос касается не только водоканалов, но и общей устойчивости городской инфраструктуры: "То есть речь идет в целом о наличии резервных источников питания для тепло- и водоснабжения. Для многоквартирных домов повсеместно должны быть предусмотрены резервные источники питания".

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В то же время важно различать последствия ударов по разным объектам. Повреждение тяговой подстанции в первую очередь угрожает работе электрифицированной железной дороги. А вот повреждение крупных энергетических подстанций и другой инфраструктуры системы передачи электроэнергии может сказаться на электроснабжении целых регионов — и уже из-за этого создать проблемы для водоснабжения, водоотведения и других городских служб.

Напомним, что по состоянию на утро 24 сентября официального подтверждения о прямом поражении конкретной подстанции, водоканала или объекта водоотведения нет. В то же время известно, что Россия уже третью неделю наносит удары по дата-центрам. Из-за этого привычные сервисы могут не работать по полдня, поэтому стоит иметь при себе наличные деньги и распечатанные документы.