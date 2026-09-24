РФ атаковала Одессу ракетами "Бандеролями" и КАБ: повреждены медицинские и образовательные учреждения, дома (видео)

В ночь на 24 сентября в Одессе раздавались взрывы на фоне массированной атаки россиян. Враг наносил удары по городу баражирующими боеприпасами типа "Бандероль" и управляемыми авиабомбами (КАБ), атакуя гражданскую инфраструктуру.

В результате массированной атаки в городе зафиксировано разрушение медицинского учреждения. Также повреждено учебное заведение, сообщил глава Одесской городской военной администрации Сергей Лысак.

"Вражеская атака на Одессу. Повреждены медицинское и образовательное учреждения. Выясняем подробности", — отметил чиновник.

Через некоторое время Лысак уточнил, что в результате вражеской атаки на город также были повреждены жилые дома. Однако информации о раненых или погибших на тот момент не поступало.

"Все соответствующие службы находятся на местах. Развертываются оперативные штабы для оказания помощи людям", — добавил чиновник.

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В одесских пабликах также сообщалось, что в городе повреждена одна из школ. В ней вылетели окна под воздействием взрывной волны.

Школа в Одессе, поврежденная в результате атаки РФ

Кроме того, одесские СМИ сообщали, что в микрорайоне Молдаванка в Одессе повреждено здание местной поликлиники.

Напомним, в ночь на 24 сентября россияне также подвергли Киев массированной атаке с применением баллистических ракет и гиперзвуковых ракет "Циркон".

Позже мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в одном из районов вражеская ракета попала вблизи роддома.