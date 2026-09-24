Росіяни атакували Одесу "Бандеролями" і КАБ: пошкоджені медичний та освітній заклади, будинки (відео)

У ніч на 24 вересня в Одесі лунали вибухи на тлі масованої атаки росіян. Ворог бив по місту баражуючими боєприпасами типу "Бандероль" та керованими авіабомбами (КАБ), атакуючи цивільну інфраструктуру.

Внаслідок масованої атаки у місті зафіксовано руйнування медичного закладу. Також пошкоджена освітня установа, повідомив голова Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак.

"Ворожа атака на Одесу. Пошкоджений медичний та освітній заклади. Деталі зʼясовуємо", — зазначив посадовець.

Через деякий час Лисак уточнив, що внаслідок ворожої атаки на місто також пошкоджені житлові будинки. Однак інформації про поранених чи загиблих на той момент не надходило.

"Усі відповідні служби на місцях. Розгортаються оперативні штаби для допомоги людям", — додав посадовець.

В одеських пабліках писали також, що у місті пошкоджена одна зі шкіл. У ній вилетіли вікна внаслідок вибухової хвилі.

Видео дня

Пошкоджена внаслідок атаки РФ школа в Одесі

Також одеські ЗМІ повідомляли, що у мікрорайоні Молдаванка в Одесі пошкоджена будівля місцевої поліклініки.

Нагадаємо, у ніч на 24 вересня росіяни також масовано атакували Київ балістичними ракетами та гіперзвуковими ракетами "Циркон".

Згодом мер Києва Віталій Кличко розповів, що в одному з районів ворожа ракета влучила поблизу пологового будинку.