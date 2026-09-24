У Києві ракета влучила біля пологового будинку: перші наслідки масованої атаки (відео)

Внаслідок масованої балістичної атаки на столицю пошкоджений пологовий будинок у Подільському районі. Руйнування зафіксовані також в інших районах столиці, відомо про щонайменше двох загиблих та п'ятьох поранених.

Загалом наслідки російського обстрілу Києва виявлено у Дарницькому, Дніпровському, Подільському, Солом'янському, Святошинському районах столиці. Про це повідомив міський голова Віталій Кличко.

За даними мера, у Соломʼянському та Подільському районах падіння уламків на території нежитлової забудови. Згодом Кличко уточнив, що у Дніпровському районі, де уламки впали в двір приватної садиби, сталося часткове руйнування будинку. Попередньо, під завалами будівлі можуть бути люди, на місці працюють екстрені служби.

Також Кличко повідомив близько 02:00 про падіння уламків біля медзакладу у Подільському районі. Там здійнялася пожежа на території паркувальної зони, спалахнули автомобілі.

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У соцмережах повідомили, що одна із ракет поцілила біля пологового будинку в одному з районів Києва. Згодом мер підтвердив ці дані, уточнивши, що біля будівлі впали уламки ракети, що спричинило пошкодження вікон та частини фасаду медзакладу.

Кадри пожежі у районі пологового будинку

За даними міського голови, у пологовому будинку, попередньо, немає поранених. Одна людина загинула на парковці поруч. Також відомо про руйнування клініко-діагностичного центру, розташованого неподалік.

Станом на 03:00 стало відомо також про падіння уламків на території приватниї садиб у Дніпровському районі ще за кількома адресами. В одному з них сталося руйнування. Також у Дарницькому районі уламок ракети впав на проїжджу частину території. На той момент було відомо про щонайменше 2 загиблих та 5 поранених у Києві, з яких двоє — у важкому стані.

У Київській міській військовій адміністрації розповідали також, що у Святошинському районі пошкоджено складську будівлю, у Дніпровському районі пошкоджено 8-поверхову нежитлову будівлю. На інших локаціях пошкоджено 16-поверховий житловий будинок.

Нагадаємо, у ніч на 24 вересня росіяни масовано атакували Київ балістичними ракетами та гіперзвуковими ракетами "Циркон".

Напередодні РФ завдала удару по КВЦ "Парковий" у Києві, через що на місці спалахнула сильна пожежа.