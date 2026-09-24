В Киеве ракета попала рядом с роддомом: первые последствия массированной атаки (видео)

В результате массированной баллистической атаки на столицу пострадал роддом в Подольском районе. Разрушения зафиксированы также в других районах столицы; известно о как минимум двух погибших и пяти раненых.

В целом последствия российского обстрела Киева зафиксированы в Дарницком, Днепровском, Подольском, Соломенском и Святошинском районах столицы. Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко.

По словам мэра, в Соломенском и Подольском районах обломки упали на территорию нежилой застройки. Позже Кличко уточнил, что в Днепровском районе, где обломки упали во двор частного дома, произошло частичное разрушение здания. Предположительно, под завалами здания могут находиться люди, на месте работают экстренные службы.

Кроме того, около 02:00 Кличко сообщил о падении обломков возле медицинского учреждения в Подольском районе. Там на территории парковки разгорелся пожар, загорелись автомобили.

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В соцсетях сообщили, что одна из ракет попала рядом с роддомом в одном из районов Киева. Впоследствии мэр подтвердил эти данные, уточнив, что возле здания упали обломки ракеты, что привело к повреждению окон и части фасада медучреждения.

Кадры пожара в районе роддома

По словам мэра, в роддоме, по предварительным данным, нет раненых. Один человек погиб на парковке рядом. Также известно о разрушении расположенного неподалеку клинико-диагностического центра.

По состоянию на 03:00 стало известно также о падении обломков на территории частных усадеб в Днепровском районе ещё по нескольким адресам. В одном из них произошло разрушение. Также в Дарницком районе обломок ракеты упал на проезжую часть. На тот момент было известно о как минимум 2 погибших и 5 раненых в Киеве, из которых двое — в тяжелом состоянии.

В Киевской городской военной администрации также сообщили, что в Святошинском районе повреждено складское здание, а в Днепровском районе — 8-этажное нежилое здание. В других районах поврежден 16-этажный жилой дом.

Напомним, в ночь на 24 сентября россияне нанесли массированный удар по Киеву с использованием баллистических ракет и гиперзвуковых ракет "Циркон".

Накануне Россия нанесла удар по КВЦ "Парковый" в Киеве, в результате чего на месте разразился сильный пожар.