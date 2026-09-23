РФ ударила по КВЦ "Парковый" в Киеве, вспыхнул пожар, — соцсети (видео)

Российская террористическая армия продолжает наносить удары по Киеву, атакуя объекты гражданской инфраструктуры.

23 сентября после 17:00 местные паблики обнародовали видео, на котором, как утверждается, зафиксирован прилет реактивного дрона по конгрессно-выставочному центру "Парковый" в Печерском районе Киева.

По предварительным данным, после атаки в здании начался пожар.

КВЦ "Парковый" — это современный конгрессно-выставочный центр премиум-класса в Киеве, предназначенный для проведения мероприятий различного масштаба. В нем — выставочные залы, десятки конференц-залов, конгрессно-концертный зал, коворкинг и большая терраса.

Он активно используется для выставок, форумов, конференций, B2B и B2C ивентов, а также концертов и праздничных событий.

Видео дня

Как пишет Telegram-канал "Киевский движ", россияне ударили по КВЦ "Парковый", потому что там находится дата-центр. Сегодня уже несколько подобных объектов были под атакой, из-за чего десятки тысяч абонентов почувствовали проблемы с интернетом.

Мэр города Виталий Кличко подтвердил падение ударного беспилотника в Печерском районе, но не стал уточнять, куда именно, написав, что это была территория нежилого комплекса.

Кроме того, враг атаковал склад в Святошинском районе Киева, после чего там вспыхнул пожар.

В результате сегодняшних атак на столицу уже известно о двух пострадавших. Еще 43 человека получили ранения разной степени тяжести.

23 сентября под ударом ВС РФ — коммерческие объекты, ТЦ, а также транспортная инфраструктура. Один из прилетов пришелся по бывшему крытому рынку "Железнодорожный", больше известному киевлянам как "Шайба". Он расположен рядом с центральным железнодорожным вокзалом.

Кроме того, в Киеве были уничтожены несколько автозаправочных станций в Голосеевском и Дарницком районах, а также есть информация о повреждении учебного заведения в Святошинском районе.

Напомним, во время утренней атаки РФ на Киев осколочные ранения получил железнодорожник, возвращавшийся домой после смены.

Также сообщалось, что Сергей Стерненко призвал киевлян готовиться к тяжелой зиме, назвав главные цели для ударов россиян.