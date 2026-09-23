Росія завдала удару по КВЦ "Парковий" у Києві, спалахнула пожежа, — соціальні мережі (відео)

Російська терористична армія продовжує завдавати ударів по Києву, атакуючи об’єкти цивільної інфраструктури.

23 вересня після 17:00 місцеві пабліки оприлюднили відео, на якому, як стверджується, зафіксовано удар реактивного дрона по конгресно-виставковому центру "Парковий" у Печерському районі Києва.

За попередніми даними, після атаки у будівлі спалахнула пожежа.

КВЦ "Парковий" — це сучасний конгресно-виставковий центр преміум-класу в Києві, призначений для проведення заходів різного масштабу. У ньому — виставкові зали, десятки конференц-залів, конгрессно-концертний зал, коворкінг та велика тераса.

Він активно використовується для виставок, форумів, конференцій, B2B- та B2C-заходів, а також концертів і святкових подій.

Видео дня

Як повідомляє Telegram-канал "Київський двіж", росіяни завдали удару по КВЦ "Парковий", оскільки там розташований дата-центр. Сьогодні вже кілька подібних об’єктів зазнали атак, через що десятки тисяч абонентів зіткнулися з проблемами з інтернетом.

Мер міста Віталій Кличко підтвердив, що ударний безпілотник впав у Печерському районі, але не уточнив, куди саме, зазначивши, що це була територія нежитлового комплексу.

Крім того, ворог атакував склад у Святошинському районі Києва, після чого там спалахнула пожежа.

В результаті сьогоднішніх атак на столицю вже відомо про двох постраждалих. Ще 43 особи отримали поранення різного ступеня тяжкості.

23 вересня під ударом ЗС РФ — комерційні об’єкти, торгові центри, а також транспортна інфраструктура. Один із ударів припав на колишній критий ринок "Залізничний", більш відомий киянам як "Шайба". Він розташований поруч із центральним залізничним вокзалом.

Крім того, у Києві було знищено кілька автозаправних станцій у Голосіївському та Дарницькому районах, а також є інформація про пошкодження навчального закладу у Святошинському районі.

Нагадаємо, під час ранкової атаки РФ на Київ осколкові поранення отримав залізничник, який повертався додому після зміни.

Також повідомлялося, що Сергій Стерненко закликав киян готуватися до суворої зими, назвавши головні цілі для ударів росіян.